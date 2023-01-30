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100元與7個生命的魔幻

金山人語
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92號公路往西接近半月灣時，有一個名為「西班牙鎮」(Spanish Town)的景點。路邊陳列著很多恐龍及其他動物造型的大型玩偶，充滿喜感。遊客很少注意到的西班牙鎮另一側山菇農場(Mountain Mushroom Farm)，也就是最近導致七人死亡，聖馬刁縣史上大規模槍擊案現場之一。

如以往歷次槍擊事件之後一樣，半月灣槍擊案同樣引發新一波有關控槍禁槍的辯論。然而這次更令人關注的是搶手身分。66歲槍手趙春利(音譯)是華人，七位受害者中有五人也是華人。與此相似的是，之前南加蒙特利公園槍擊案的槍手和大部分受害者也都是亞裔。

當蒙特利公園槍擊案的消息剛傳開時，網路論壇上普遍擔心是仇亞浪潮的新高，到處可見「他們終於對華人下手了」的驚呼，懷疑槍手故意趁華人過年大開殺戒。後來知道槍手是一個名叫陳友艮(音譯)的73歲越南裔，才稍微定心。

南北加州背靠背兩宗大規模槍擊案中，唯一相對不那麼壞的消息是兩者都未涉及種族仇恨，槍手有預訂目標，應都不是隨機濫殺。

一死一生兩名槍手都是亞裔長者。看到趙春利的照片，會發現他跟華埠街頭、華人超市常見的中國大伯大叔沒有什麼區別。沒有人會把他與嗜血殺人狂聯繫在一起。

然而就是這樣一個人，在相距兩哩的兩處農場，以「行刑式」先後槍殺七人，包括五位華人。據現場西語裔目擊者描述，趙春利拔出槍對準一位華裔受害人，先用目擊者聽不懂的中文對受害人大聲吼叫。後者步步後退，嚇得用手臂擋住臉。但是趙春利仍然扣下扳機將他殺害。然後槍口再轉向第二個受害者。目擊者說，當時趙春利顯得非常憤怒，「看上去像個惡魔」。

之後，趙春利鎮定地前往警察局自首。據報導，他在接受訊問時，不帶感情色彩地向警方講述了事情經過。與以往大規模槍案不同，這次媒體很快知道了事件起因。據趙春利供稱，因在農場工作中一次小意外，他被主管要求賠償100元，他認為不公。此外他還談到長期受霸凌等問題。

導致七人喪命的血案僅因100元而引發，太過魔幻。然而這100元背後所隱藏的加州農場勞工生存狀況，怵目驚心。

據業內人士透露，加州農場大部分勞工都是無證客，被稱為「看不見的族群」。他們幾乎沒有任何檔案紀錄，在人跡稀少的郊外農場打工，領取極低工資，沒有健保和任何其他福利。

州長紐森在半月灣槍擊案記者會上，不同尋常地提到農場勞工待遇問題，還特別指出，很多勞工平時住在貨櫃裡，時薪只有九元。業內人士還指出，加州農場勞工以西語裔居多，華人並不常見。這次槍手和大部分受害人都是華人，不同尋常。

目前加州政府已經對相關農場展開調查。如果最終能令加州農場勞工生存狀況得到改善，令他們的基本權益得到保障，那麼這七名受害人的死就不是毫無價值。

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