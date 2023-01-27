半月灣農場 被遺忘的角落

儘管華人 中不乏支持擁槍者，但大規模槍案在華人社區十分少見。因此，當加州 接連發生華人殺華人時，周圍許多人震驚不已。

朋友在群裡貼文：加州華人這麼彪悍嗎？都是高齡槍手。

在亞裔歡慶新年時刻發生如此血腥事件，不是因華裔長者彪悍，而是因美國槍枝氾濫。

在蒙特利公園和半月灣槍案同時，屋崙和華盛頓州也發生了大規模槍案。所謂大規模，指同時有四人以上中彈或死亡。2023開年三周，全美就發生38起大規模槍案，60多人死亡。

南北加州華人槍擊 案，唯有在這一大背景下，才可理解。

個人恩怨、家庭或職場糾紛、精神疾病、圖財害命等，每個國家都有，但唯有美國才有如此可怕的槍枝暴力，原因無他，就是因美國有太多的槍。美國幾乎任何人都可購槍，相關法律形同虛設。據統計，平均每個美國人有1.2枝槍。如此槍枝氾濫，自然會有更多的槍擊、有更多人亡命槍下。

每提控槍，支持擁槍者必說，這是憲法權利，是為防止暴政。但正如歷史學者指出，建國先賢制定憲法時主張擁槍自由，也與維護奴隸制的需要息息相關。白人奴隸主為保護莊園，鎮壓奴隸反抗，必須擁有槍枝和私人武裝。

如今，擁槍防暴政，早成天方夜譚；但對少數族裔的歧視壓制，卻通過系統性種族主義殘存下來，擁槍自由及由此衍生的槍枝暴力，是其必然結果。這背後，是政治立場的共鳴，更是商業利益的勾結。

此次槍案發生在加州，為支持擁槍者提供了藉口：加州限槍最嚴，仍無力阻止槍擊，限槍意義何在？ 事實上，加州槍擊死亡比全美平均低30%多；但一個簡單事實是，加州人可到外州購槍。數年前吉爾洛大蒜節槍案，兇手就是在外州買的槍。真正控槍需聯邦統一行動。加州發生槍案，不是因加州做的太多，而是因聯邦做的太少。

因此，不必過多從「華人殺華人」角度解讀此次槍案。與其他槍案一樣，南北加州11位死者及更多傷者，是槍枝氾濫的受害人，是支持擁槍的商業集團、極右勢力和系統性種族主義的犧牲品。

華人不必自視為模範族裔，而對華人開槍「感到丟臉」。但這不是說，華人長者作案對社區沒有任何警示意義。

半月灣與富裕的舊金山和矽谷近在咫尺，但那裡的農工仿如生活在另一國度。他們拿最低的薪資，如紐森所說，許多家庭睡在集裝箱裡，其中多為外籍和無證移民，包括中國公民。他們為美國夢而來，卻成了被遺忘的一群。語言、身分、家庭、職場等多重壓力下的不安乃至絕望，很容易讓他們精神崩潰失去理性，最後踏上毀滅之路。

亞華裔民代和服務與權益團體，應對這些掙扎在底層的邊緣人，寄予更多關心和支持。