矽谷裁員 亞洲親人緊張

金山人語

科技工作數量只是美國整體經濟小小一部分，約只占2%。紐約時報說，矽谷 的高科技工作又只占美國所有科技員工數的4%。但因為知名度、營業額、在大眾生活的份量，矽谷大公司裁員 受關注的程度高得不成比例。

我們就身處矽谷，狀況有如「家裡失火」。Layoffs.fyi說，科技業裁員數單今年頭20天就超過去年前六個月總和。到1月20日為止砍掉55225個工作，而去年1到6月總和也才44257。也難怪最近老受到來自亞洲親友的關愛眼神。

有朋友和他的孩子同在一家大公司做事，但部門不同。公司大裁員當天，小的沒事，老的被裁了，真叫幾家歡樂幾家愁。雖說老的也有在想著退休 的時機，但自請退休和半夜三更公司電郵被鎖而知道被裁員，心情完全不同。保住工作的年輕人也沒法毫無保留地放心，他不知下一波來時是否自己就上了名單，看老爸很沮喪，年輕的他不免在想，如果家裡一定得有一人被裁員，寧可是他，因為他再找到事的機會畢竟大得多。

也有位小輩是去年稍早被裁的，服務於別家公司的妻子也差不多時間被裁，更頭痛是還剛買了矽谷的房子，兩人都失業，還貸款的壓力立刻就來了。只好拚命再找事，幸好沒等太久就找到新工作，如今他慶幸自己和妻子失業的時機不是現在。

我認識一位原本不是主修理工的大陸留學生，來美拿到第一個碩士後工作一年。因未拿到H1B只好改行學編碼，第二個碩士到手趕上矽谷大公司大量聘雇新畢業生的風潮，他拿到知名大公司offer後很快樂上班了，身分和飯碗兩件大事一次解決真是好。沒想到數月後公司大裁員，將近兩萬人立時沒了工作。

裁員潮對來美國留學畢業後找工作的人最殘忍，H1B要求只能和所學相關的工作，所以被裁後並不是所有工作都能快快抓住。若找不到工，不多久就必須離開美國了。這位年輕人說，類似印度仲介公司那種介紹做派遣工的ICC，前兩年上門者較少，但這陣子可就又擠滿人了。

Google上周五裁1萬2千人，數字嚇人，但加州被裁者只占1800人，其中還包括27個替員工按摩的按摩師。美國一天的網路廣告量就超過400億美元，其中Google和YouTube收入之高不難想像，所以公司給出的遣散費令同業羨慕。矽谷大公司裁員往往並非日子過不下去，而是疫情這三年雇了過量的人，眼看美國景氣萎頹將來財源必大受影響，趕緊先瘦身作準備。

裁員潮並不是世界末日，如今各類型公司都需科技人才，或可找別的去處。人生不少選擇都是被動的，趁這段被迫接受的「長假」好好順變和規畫，休養生息，會是對自己好也對家人好的方式。