金山人語

舊金山 一位畫廊老闆被人拍到在寒冬街頭用水喉噴射一位女遊民 。視頻在網路曝光後，立即引發公憤。網民紛紛指責這位老闆。新上任的舊金山市議長佩斯金也稱其行為「毫無良心的虐待」。一時間這位老闆成為舊金山的公敵。

然而，事後記者對這位老闆的現場採訪，讓我們看到故事另一面。電視畫面上可以看到，這位名叫格溫(Collier Gwin)的畫廊老闆外貌上絕不是甚麼冷血惡魔。他只是一很位普通、鄰舍中達街上常可見到白人老先生。

格溫告訴記者，遊民常翻撿垃圾桶，他當時想清洗店面門前的街道。他只是想請那位女遊民移動一下位置，以方便他作業。但幾經交流，都毫無結果。女遊民不但拒絕配合，反而對他尖叫、吐痰、破口大罵，情緒完全失控。因此他才用水噴她，想迫使她離開。

格溫反覆強調，他「無數次」(countless)試圖與那位女遊民溝通，都沒有用。他還說，自己想幫助女遊民，不但曾讓她睡在畫廊門口好幾天，還曾打電話到警察局和社會服務部門。但是情況愈來愈糟。他才不得不用噴水這種極端的辦法，試圖讓女遊民「清醒一些」。

採訪中一個細節令人印象深刻。記者指出，視頻顯示格溫用水喉噴射女遊民約10秒鐘至12秒鐘，問他實際上究竟用水喉噴了她多久？對著電視鏡頭，老先生一臉茫然，努力回想了很久，才無奈回答說：「我不知道」。似乎完全不記得當時他自己做了些什麼。

事件最新發展是，舊金山警方已經將格溫逮捕。舊金山地檢長謝安宜表示，雖然受害者並沒有提告，但是已經有足夠證據顯示格溫犯有攻擊(battery)等罪行，足以簽發逮捕令。如果罪名成立，格溫可被判入獄六個月及數千元罰款。

事情發展到這樣，是十足的雙輸。老先生和受害女遊民固然是輸家。舊金山市是更大輸家。他們都輸給了舊金山的遊民危機。這宗事件只是舊金山乃至加州和全美遊民問題的冰山一角。

遊民問題的複雜度，從佩斯金的話中可略見一斑。佩斯金說，他的辦公室最近幾個月一直在為這名女遊民爭取衛生局的援助。但是因為市府的服務系統並不透明，衛生局、遊民與住房援助局、福利局各自為政，所以難以幫助她。

格溫做錯了事。受到法律懲罰，也完全應該。但是，誰又能否認他也值得同情，也是舊金山遊民危機的受害者？更令人關心的是，事件中受害女遊民後來怎樣了？她有沒有獲得安置？有沒有得到必要的醫療與精神健康照護？這都有待記者繼續追蹤發掘。

最近本報又報導，屋崙一戶華人 商家，因為被遊民帳篷長期占據街道擋住店門，難以正常營業。政府又無所作為。萬般無奈之下，只能忍痛賤賣自己心愛的產業。

同樣面對遊民造成的問題，舊金山畫廊老闆採取過激行動而惹上官司，屋崙華人業主選擇黯然退出，損失慘重。如果換成你，應該怎樣做？