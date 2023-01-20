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500萬 就能擺平種族平等嗎

金山人語
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舊金山非裔賠償諮詢委員會」（AARAC）日前提出建議，要求市府對每位「符合標準」的非裔一次性賠償500萬元，以彌補「因城市有意和無意的政策傷害而給非裔造成的經濟和機會損失。」

AARAC是2020年在美國種族衝突惡化背景下，由市議會成立的。該組織的建議，不具實質政策效力，議會和市長可不予理會，但代表華埠的市議員佩斯金議長已表示，希望市議會通過這一建議。

美國非裔在歷史上遭遇過非人對待，時至今日，仍未能盡享公正平等的機會。舊金山非裔只占人口5%，但全市7000遊民中，非裔占逾40%；而從金山到全美，非裔遭遇的司法不公，更司空見慣。因此，雖各級政府已給予非裔各種政策提攜，繼續提供非裔更多幫助，是必要的。

但，向每位合格非裔發500萬元現金，是好辦法嗎？

據紀事報報導，有資格領取500萬元者，須有十年公共文件證明是非裔，1940至1996年間生於舊金山並在此住滿13年等。這些標準的訂立，似乎很主觀。試想，一位非裔在金山出生、但只住了12年；或者，在屋崙出生、但自小搬來金山一住20年，他就沒有資格申請嗎？標準的依據在哪裡？若一位非裔看到鄰居領了500萬元，而自己只差半年居住時間就分文沒有，會做何感想？此其一。

其二，加州從不是蓄奴州。如果說加州政策曾對哪個族裔造成傷害和損失，最大受害者是華裔。美國歷上唯一針對單一族裔最惡毒的歧視法案排華法案，即由加州議員提出；不許華人入籍、移民、置產、團聚和就業，也首先在加州和金山實施。同樣，對華人的歧視，至今陰魂不散。因此，如若賠償非裔，同樣甚至首先應該賠償華裔，方顯出舊金山的進步與公正。

其三，尚不知有多少非裔符合標準，但就算只有100人，也將是5億元巨大開銷，最終都要由納稅人埋單。而納稅人的錢，不是該用於公共服務嗎？包括城市治安和子女教育？讓現在的納稅人去償還跟他們沒有任何關係的歷史債務，他們會怎麼想？

其四，自由和平等是無價的，非裔的遭遇不是500萬元或5000萬元就可彌補的。應從根本制度上著眼，改變不平等的體制和環境，為年輕一代非裔的身心發展創造機會。而AARAC的建議，恐嚴重誤導大眾尤其是年輕人，以為有了500元萬就族裔平等了，這不符合非裔社區的利益，也不是他們真正想要的。

AARAC的用意或許不錯，但效果恐適得其反。它會在非裔社區內製造隔閡，在族裔間、納稅人間引發矛盾。到頭來，更無益於非裔改變自身現狀、爭取平等機會。  

舊金山市議會和市長，當三思而行。

非裔 舊金山 加州

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