「中國式開放」與「歧視」

金山人語

一個月前卡達世界盃上，摩洛哥一鳴驚人殺入四強，創下非洲球隊歷史最好成績。最近這個北非國家再次成為焦點。摩洛哥外交部日前宣布，所有來自中國的人員，不論國籍，都不能進入摩洛哥。這也是全世界第一個全面禁止中國人入境的國家。

之後更多國家對來自中國的旅客施行嚴格的衛生檢驗措施。首先是中國的近鄰南韓和日本，都將要求中國旅客提供72小時新冠檢測 陰性證明，並且在入境時進行抗原檢測，查出陽性人員則予以隔離。歐洲多個國家預期也將跟進。

中國去年底無預兆宣布開放之後，疫情 爆炸式增長，感染及死亡人數遽增。中國在這種時候突然打開國門，大量中國人湧向世界各地。各國出於擔憂疫情擴散，對來自中國的旅行者進行嚴格的鑑別檢測措施，既在情理之中，也是屬於主權範圍。

經歷了三年嚴苛封控，中國人滿懷希望能走出國門看看世界。但是迎接他們的卻是各國嚴格入境衛生檢測規定。失望之餘，紛紛譴責別國入境政策「歧視 」中國人。尤其是日韓等國為了便於區分，對中國入境人員採用掛牌等識別措施，更被視為區別對待、專門針對中國人的歧視證據。儘管這些措施是對所有來自中國人員都適用，並不是專門針對中國人。

對於外界的這些變化，中國政府應並不檢視自己的問題，而是一如既往地挑動民族主義情緒，一方面指責別國歧視，另一方面則對日韓進行所謂反制，宣布暫停這兩個國家公民赴華簽證。這些做法只能讓國內民族主義者覺得祖國強大，滿足他們的民族自豪感，但是對中國的國際形象有很大負面影響。

對於中國政府的指控，一向被視為親中的世界衛生組織，也罕見地公開反擊。世衛組織指出，他們不認為別國的衛生檢疫措施是歧視，並表示，問題的根源在於中國的疫情資訊不透明，對新冠死亡人數報告不實，並再次要求中國政府提供實時可靠的疫情統計數據。

世衛組織的說法不是沒有道理。自從去年12月7日開放到1月初，中國官方公布的新冠死亡人數是30例。有網友表示，這一個月裡，僅他所知道的周圍新冠感染死亡案例就有將近30人。與此同時，網路自媒體上到處都是各地醫院急診室爆滿，火葬場遺體無處停放來不及燒。中國人生病了沒有醫藥，死後沒有地方火化。

所有這些現狀，在中國官媒上是見不到的。你所能見到的只有對領導人歌功頌德、高唱「形勢一片大好」、「從一個勝利走向另一個勝利」。並自我吹捧中國的防疫是世界上最科學、效果最好。

這種情況下，別國怎麼可能對來自中國人員健康狀況感到放心呢？中國要成為負責任的大國，還有很長路要走。

中國民眾也應該了解，在任何國家，入境管理政策都是這個國家的主權。每個國家都有權決定哪些人可以入境、哪些人不可以、哪些人需要檢測、哪些人需要隔離。這也正是中國政府在過去三年裡一直在做的。