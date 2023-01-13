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今年的春晚，就免了吧

金山人語
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農曆年將至，大陸卻深陷一片混亂絕望中，無助、悲傷、憤怒…

微信老家親友，家家淪陷，人人驚恐：

社區老人走的很多，從沒見過這情形，太可怕；

沒有藥。啥藥都沒有的，退燒鎮痛止瀉，統統沒有。藥店讓自己上網買。沒法子，只能頭疼靠拔罐，降溫用冰塊；

太TM坑人，封了三年，天天核酸，冷不丁一下子就解封了， 一點兒準備都沒有，好像有意讓老百姓自生自滅似的……。

粗略統計，14家親友40多人中，還有四人沒陽，但子女和家人對他們的擔心比對陽過了的更甚：病態消毒、與外界完全隔絕、對與人接觸恐懼到了神經質地步。一位83歲老者，被兒子強行拉去精神科檢查，醫生說，中度抑鬱。

民間哀鴻遍野，但在執政者眼中，卻是形勢大好、越來越好。

官媒跨年賀稿，不見國內疫情的任何最新報導，只見「美西方在混亂中迎來2023」的醒目標題。

2023春晚，也已做了第一次彩排，頌揚領袖的詞已寫好，讚美新時代的戲準備就緒，今年主題是：「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」。聽上去有點諷刺，是不是？

人們說，中國與美歐，形同兩個世界，其實中國本身也如兩個不同世界交錯迭加在一起。像極皇權時代，任天下饑饉戰亂，民不聊生，餓殍遍野，高牆內三宮六院，仍是鶯歌燕舞盛世太平，奉天承運皇帝詔曰。

解封前後，疫情大爆發，醫院爆滿死亡驟增，火葬場和墓地大排長龍，國外衛星都看得到。有人用自家車運棺木，有人不得不將親人自行火化。但官方公布的數字，從12月7日到1月7日，全國新冠死亡僅36例。

解封後全國淪陷，無藥無醫，叫天天不應叫地地不靈，官方卻說病毒弱了，我們強了；經濟蕭條，民生凋敝，百姓苦不堪言，官媒卻稱久違的煙火氣回來了，復甦的力量悄然湧動。

自己沒研發出有效疫苗和特效藥，卻拒絕其他國家善意提供的mRNA先進疫苗，拒絕幾近成本價的Paxlovid特效藥。但口口聲聲騙老百姓：人民至上，為了保護人民生命安全，我們什麼都可以豁得出來。

親戚說，今年不搞四代同堂聚會了，也不看春晚，有啥可高興的？都是騙人的。

都是騙人的，也許是疫情帶來的覺醒吧。人們終於明白，疫情不全是天災，更是人禍。

當無數人在痛苦中掙扎呻吟，失去親人的家庭仍未走出悲傷哀痛，春晚可以免了。江澤民去世，全國七天黑白電視，數百萬人死亡，難道還要載歌載舞慶賀一番，把喪事當喜事辦？

但不能免的，是領導人應出來謝罪，向被疫情奪去生命的同胞致哀，向他們的家人和全國人民道歉。這樣大的人為過失，即便是皇帝，也會下「罪己詔」的。

疫情 疫苗 2023

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