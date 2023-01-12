金山人語

2023年金球獎 日前頒獎，HBO Max拍的迷你電視影集「白蓮花（The White Lotus）」連得大獎。我想要和矽谷 華人朋友分享和討論這齣精采的連續劇，才發現大家都沒有看過。電視生態早已量變又質變，串流平台要另外繳費才能收看，新節目令人目不暇給，很多人早就不看了。

但這不是主因，主因是年紀愈大愈要保養有限的視力、也愈思鄉。朋友圈說，中港台三地戲劇都看不完了，哪輪到美國影視的份兒？有時間還不如看央視或YouTube上台灣的名嘴談話呢。主流頻道上的新節目就留給下一代年輕人去看吧。

這令人想起有兩個大家熟悉的人最近都過85歲生日，一位是學者兼作家李家同，另一位是台灣當過監察院長、財政部 長的王建煊。兩人都談到作為「老人家」的心得，勸勉的對象並不是小輩，而是其他的耆老們。

李家同說，不要只和老人聯絡，也要和年輕人常常聚會，「他們比較有生氣，也比較快樂」。又說，不要老是懷念過去，也要隨著時代的進步前進。不能只知道老歌，也要知道新歌。

一群女記者去探望王建煊並為他慶生，王院長鼓勵大家多看書求取新知，他因為有攝護腺癌，必須常穿紙尿褲。他拿出一包紙尿褲現場示範，鼓勵長者跟他一樣，勇敢使用提升生活品質。

世上沒有「明天會更好」的保證，只有「明天會更老」的現實，老人輪流做，而且並不容易做得好。把老人這個階段過好，不單是子女的福氣，更是老人家自己的確幸。

如果把李家同的85歲感言看成是快樂老人守則，很多條都值得推行。

他勸：「不要對政治太有興趣，不要看太偏激的政治文章和談話。這是自找煩惱的。」他又勸：「要和老朋友多聯絡，再不聯絡就要失聯了，老朋友介紹的醫生可作自己的參考。」

不要太為自己一些病痛沮喪，也不要太多想自己的煩惱；多多顧念別人，煩惱或可減輕。

有位朋友70多歲了，甚有智慧，她說：「年齡越大知己朋友越重要。就算有經濟力量，友情還是需要精神和體力去維持。」

其實這也是決心和行動力的考驗，不要只是在家等Line、等電話，要主動去把已過賞味期的友誼再圈回來。謹記不要去和人家比，比年輕時的美貌、中年時的成就、老年時的財富都沒有用的。不要羨慕別人家的孩子會賺錢、鄰居的女婿替岳父岳母買新車，因為如果你一直做個只關心自己、想要把別人比下去的人，朋友親人都會逐漸遠離，最後難免只剩孤單寂寞與你相伴。