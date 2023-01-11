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電動汽車 群雄並起

金山人語

電動車巨擘特斯拉這些日子似乎遇到麻煩，該公司本月6日宣布：在中國銷售的汽車全系列大幅降價。這之前剛買車的車主，一提車就 「損失」好幾萬元人民幣，「維權」的車主提出抗爭而無結果，轉而搶砸一些特斯拉的展售中心。撰寫此文之際，糾紛仍未解決。

更重要的是：特斯拉股票在2022年下跌七成，市值縮水7000多億美元。

特斯拉遭此大難，主要原因有三：一，執行長馬斯克去年買下推特之後，推特變得一團糟，負面消息不斷，也引發市場和股民對馬斯克管理的特斯拉公司提心吊膽；二，儘管去年賣出創紀錄的130萬輛車，比前年約增加40%，但低於華爾街的預期。尤其是去年第四季，因為消費者擔心經濟衰退加上貸款利率上升等原因，銷量低於預期。特斯拉在中國市場降價，可能就是為了剌激銷售量。

第三個原因是：電動車市場正慢慢走出特斯拉一車獨大的狀況。2012年，特斯拉Model S問世，之後很多年，特斯拉幾乎就是電動車的代名詞。

2012年至今僅十年，環顧天下，電動車早已遍地開花。雪佛萊於2016年推出電動車Bolt。幾年來這輛車的外型設計越來越引人注目，充滿電之後的行駛哩數也有增加。雪佛萊今年還將推出全電動的越野車和卡車。

這幾年，我們還看到許多其他汽車製造公司的全電動汽車：日產小車LEAF；豐田越野車bZ4X；福特野馬越野車和F-150 Lighting卡車；卡迪拉克越野車Lyrig；通用Sierra等全電卡車或越野車；國民（VW）的ED.4；奧迪的e-tron；捷豹（Jaguar）的I-Pace；寶馬的i4、iX和i7；富豪（Volvo）的c40和EX90；奔馳的EQ。還有南韓現代車廠的KONA和Ioniq5，以及韓國起亞車廠的EV6。不勝枚舉，仍有掛一漏萬之虞。

中國也有多款銷量較高的電動車，未見於美國市場。

以上列舉的美國市場銷售的各種電動車，真是琳瑯滿目。僅在十多年前，我們還無法想像電動汽車市場今天的局面。這個市場，正逐漸呈現出群雄並起、逐鹿中原之勢。

但另一方面，儘管路上行駛的電動車日益增多，但目前所有使用的汽車中，電動車只佔1%；和傳統的汽油車相比，每輛電動車的平均價格要高一萬多美元；另外，和汽油車相比，電動車駕駛20萬英里，平均可節省約4400美元；把售價列人考慮，同樣駕車20萬英里，電動車比汽油車平均多花費5600美元。

儘管各種電動車令人眼花撩亂，但目前特斯拉在電動車市場的佔比仍高居三分之二。隨著不斷有新的電動車進入市場，將會看到激烈的競爭。

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