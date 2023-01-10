金山人語

中國政府目前的防疫 策略，顯然放在「迅速達到群體免疫」和「迅速恢復經濟」上，因此自上月突然全面撤銷防疫措施後，任由病毒吞噬人民，導致以億計人民感染，以及大量死亡人數。

大量人感染的結果是快速達到群體免疫，這樣就可減少感染，有助工廠和商業重開，經濟因此可以快速恢復。但這樣的政策卻禍害全國數千萬老人和慢性疾病患者，因為他們免疫力較低，一旦感染，容易死亡。習政府上月起，不再公布感染人數，所公布的統計，說整個12月，只有20人死亡，與記者和民眾見到的醫院推滿屍體，火葬場無法應付大量湧到的屍體，完全脫離現實。這樣荒謬可笑的政府，難怪被全世界所嘲笑。

多項中國以外的研究顯示，今年4月底前，全中國將有100萬人因染疫而死亡，目前每天至少1萬人死亡。由於死亡者大多是老人，每個有老人家庭，都被死亡陰影籠罩；大多數死者是一般老百姓，但也有不少權貴階層。民憤正在積聚，等候一個爆發點。

習近平 堅持清零三年，2022年對全國各地進行嚴重封控，去年4、5月上海封城時，全國有50多座城市被封控，受苦人口多達2億人；到了11月上旬，80多座城市受嚴厲封控，4.2億人被禁足在家和社區之內，占全國人口的三分一。這樣的封控，在中國歷史上從來沒有發生過，中共政權對人民的壓迫空前未見。

人民終於在11月底忍無可忍，爆發反封控和反習近平的抗議浪潮。習政府終於在12月7日突然放棄清零，但老百姓接著卻要忍受更大的痛苦，因為政府突然撤銷防疫措施，卻完全沒有做好撤銷的準備，直接導致空前的感染潮，這是政策上的錯上加錯；沒有醫院、疫苗和藥物的準備，甚至連退燒藥都沒有，人民只有被疫情 吞噬。

政策由一個極端變為另一個極端，人民完全無法適應。在網上廣為流傳的一段演員宋丹丹的視頻錄音顯示，她投訴說，「藥沒有，120也沒有，人死了火化也沒有」、「朝陽區變成這樣，政府號稱為人民服務，為什麼人民服務？如果大家都變這樣，老百姓就得起來，怎麼相信這樣的政府？」

極權政府的決策，因由上而下，往往只顧維護政權的利益，例如三年封控對經濟造成沉重打擊，現在不得不挽救經濟，只求經濟迅速恢復，老人的利益卻置於不顧，甚至犧牲他們的生命。習近平最近多次說，他的防疫政策以「人民至上」和「生命至上」出發，這完全是大話、謊言。