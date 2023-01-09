谷愛凌、梅西與世界最佳

金山人語

新華社評出2022年國際10大最佳運動員名單引起不少爭議，因為評出的第一名是在北京冬奧會上獲得兩塊金牌的自由滑雪運動員谷愛凌 ，而剛剛率隊奪得卡達世界盃足球 賽冠軍的阿根廷球王梅西 僅列第二。

毫無疑問，谷愛凌與梅西都是各自領域的佼佼者，都靠個人天分、後天努力、團隊支持而達到最高成就。從這個意義上來說，他們都值得尊敬，沒有排名誰先誰後之分。但是也應看到，谷愛凌從事的自由滑雪是很小眾的觀賞性運動項目，而足球則是無爭議的世界第一運動。兩者的影響力無法相比。新華社的排名有點離譜，原因也很簡單。

在中國，一切都是政治。中國熱捧谷愛凌，因為她符合政治宣傳的需要。中國領導人習近平希望把中國制度作為一種更優越的模式向世界推廣。谷愛凌「拋棄」美國投入中國懷抱，正是習近平「東升西降」理論的最好範例。中國官媒文宣甚至將谷愛凌與建造中國第一條鐵路的工程師詹天佑相提並論，雖然不倫不類，但也反映出他們的心態。

北京冬奧會上，谷愛凌集萬千寵愛於一身。賽場上，她一舉一動都吸引無數眼球。賽場外，每一條花絮都引起熱議。谷愛凌也不負眾望，為中國贏得兩塊金牌、一塊銀牌，創歷史最好成績。雖然後來谷愛凌返回美國時，不少愛國粉紅的玻璃心碎了一地，但從新華社十佳運動員排名來看，她在中國受寵程度沒有改變。

最近網民又將谷愛凌國籍的舊話題扯出來。「谷愛凌是中國籍還是美國籍」和「郎朗與李雲迪誰鋼琴水平更高」，都是中文論壇上經久不衰的周期性話題。一方認為，中國國籍法不承認雙重國籍，谷愛凌加入了中國籍就不能再保留美國籍。反方認為，若谷愛凌沒有美國籍，她回美國就要申請簽證，且只能以中國留學生身分就讀史丹福大學，難以想像。

谷愛凌的經典名句「在中國是中國人，在美國是美國人」，更令她的國籍變成薛定諤量子疊加狀態。其實在中國這樣的國家，國籍法不會沒有可以操作的空間。對谷愛凌那樣的菁英人物，給予一些特殊照顧，對彼此都方便。普通網民何必過於認真。

另一方面，梅西則很單純。他出生在阿根廷，但從小就和家人移居西班牙。他也有西班牙國籍，本來完全有機會代表這個國家參賽，但是梅西仍然選擇代表阿根廷。無論在哪裡，他始終都是阿根廷人。

梅西第一次參加世界盃，正是谷愛凌現在的年齡。而當他最終捧起世界盃，成為舉世公認的球王，已經是35歲滄桑大叔。一路走來，留下太多故事。

梅西屬於阿根廷也屬於全世界。他不僅球技無敵，人緣也非常好。前巴西足球巨星羅納爾多的話很有代表性：「對於阿根廷奪冠，作為巴西人我不會高興。但是我會為梅西高興。」

眾所周知，阿根廷和巴西是足球場上的死對頭。「宿敵」都如此力挺梅西，新華社將他排在第幾名，真不那麼重要。