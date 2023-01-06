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金山人語／煙花易冷 嚮往自由的心難屏蔽

金山人語

燃放煙花，近日上了中文社群網的熱搜。熱，不是因政府不允許私放煙花，而是因煙花已成了禁詞，全網屏蔽。

夜跨年，一女孩不理會警察的阻止，點燃了一隻筒式煙花，朝天燃放。朵朵彩色美麗的煙火，吸引了人們注意。警察只能任她去，三年清零封控，誰不希望迎年之際發洩放鬆一下？

不要以為這是女孩一人突發奇想。與此同時，全中國多地年輕人駕車上街，至市中心處，突然同時點燃煙花，場面壯觀，警察想阻攔也來不及。

當局恍然意識到，這是「白紙革命」後，又一次對現存體制的挑戰。國外媒體也喊出「煙花革命」的呼應，這讓愚頑的當權者更確信：境外勢力煙花搞事，亡我之心不死。

三年政治抗疫，14億人被折騰死去活來。絕處中第一聲怒吼，來自北京四通橋。勇士彭立發在橋上拉出橫幅：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。」這是中共建政以來最強烈的反抗聲音。

橫幅和彭立發很快消失，但「不要封控」、「不做奴才」的口號還是流傳開來，各地年輕人還是知道北京出事了。

抓走彭立發，還有後來人。

新疆住宅失火，因政府蠻橫封控，妨礙居民逃離和消防車灌救，造成十人死亡十多人燒傷。官方百般隱瞞，但消息仍傳到其他城市。南京學子集結街頭，寄託哀思。既然不能使用文字和標語，就手舉白紙，靜默示威，無聲哀悼。

白紙抗議很快升級為白紙革命，蔓延全中國。這不是偶發的行動，而是有志一同。上海集會中，一女孩帶頭破天荒喊出「習近平下台」、「共產黨下台」。白紙無言，但人人心裡明白，這，就是白紙要表達的意思。

白紙革命自然也很快銷聲匿跡，喊口號的女孩不知所蹤。

商業凋敝，民生陷困，人心思變，要求解封變成了要求解放，當局終於害怕了。於是權力穩力後，一夜間放棄清零。但過去三年，沒研發出有效疫苗和藥，未增加ICU病床建設。14億人就像溫室弱苗，一下子被棄於寒風苦雨中，任其自生自滅。

人們終於明白了，制度抗疫優勢、讓各國來抄作業，都是騙老百姓的，都是謊言。失望、憤怒，就只有用煙花來發洩了。

春節將至，但今年恐不會有煙花可放了，官媒已放話，為防疫和防火，要嚴控煙花。

煙花易冷，但追逐自由的心無法控制。南京跨年夜，人群選擇孫中山銅像為集合地，再清楚不過地告訴人們：從四通橋到白紙革命，再到煙花革命，年輕人在思考、在探尋，而且找對了方向。

歲末年初，這是最令人欣慰的事。只是擔心，孫中山銅像會不會從此被封存。

白紙革命 警察 北京

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