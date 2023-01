北一女樂儀隊加州演出的啟示

金山人語

年輕就是美。台北一女中的樂儀旗隊今年在洛杉磯的元旦玫瑰花車大遊行 ,再次驗證這句話。一名成員露出燦爛笑容向觀眾揮手致意的鏡頭,被英國衛報選為當日最佳圖片 (Best photographs of the day)即是明證。

北加州 的北一女校友會每到開年後都會重聚,人氣在矽谷眾多校友會裡名列前茅,可見北一女畢業生在灣區人數之眾,開場也都有校友的儀隊表演。筆者就讀的年代,樂隊成員由每班前五名產生,儀隊甄選則除學業成績之外,另有身高要求。一種說法是,樂儀隊必須花長時間苦練,不希望影響到學生的功課。十多年前樂儀隊的甄選方式才有了改變。

北一女樂儀隊來美表演以前即有過。元旦這次,北一女其實兩年前即受邀,因疫情而延至今年。今年各隊伍裡她們亦不是唯一來自海外的團隊,墨西哥 和日本也有樂隊前來,也都得到現場和電視機(如今更要加上社交媒體)前觀眾的喝采。除讚歎北一女這127位美麗代表的訓練和表現,不少人亦對一位耍槍時掉槍同學的臨場反應留下深刻印象。

每回看樂儀隊操槍表演,很多人都捏把冷汗,生怕整齊畫一之外會有插曲發生,掉槍是最大的懸念,當然也成為練兵時必須考慮到的情況。

表演時勿忘臉上要有笑容,畢竟展現自信才是美。槍掉下來要從容拾起,把因為蹲下撿槍而歪掉的帽子扶正,再繼續帶著笑容前進,陣容不能亂,大家要像什麼事都沒有發生過一樣,這才叫專業。

這位女同學做到了。

現場轉播的KTLA主播也看到她的臨場表現,從而展現美國媒體可愛的一面:女主播並沒有裝作觀眾沒有看到掉槍的一幕,而是把它點出來,並肯定女同學反應得當(Good Recovery)、在掉槍後仍保持鎮定,專業訓練盡顯無遺:She kept going, kept that composure. And that says everything。

當然並不是鼓勵大家要掉槍,相信這位女同學心裡也並不好受的。但整件事卻能夠給年輕人更大的啟示,因為沒有人保證事事完美,總有出岔子的可能,這時候要如何處理?在哪裡跌倒就在哪裡站起來!至終仍會獲得肯定。

如果北一女樂儀旗隊在現場那個大轉彎之後,正常前進而未發生這掉槍的兩秒鐘,那只不過是整場花車遊行裡千萬個正常瞬間而已,人們不會注意。正因為有此插曲,反而讓人們記得了,且絲毫無損整個團隊的一百分表現。相信帶隊老師仍會對這位掉槍同學,給予和其他隊友同樣的評語:Good Job!

臨危不亂、使命必達 ,這或許是北一女樂儀旗隊在2023一開年,給大家最好的啟示。