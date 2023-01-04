希望巴西新總統保護熱帶雨林

金山人語

巴西 新任總統、77歲的盧拉1月1日宣誓就職，這是他第三次擔任總統。儘管巴西是南美洲重要國家之一，不過，誰擔任這個國家的總統，似乎和舊金山灣區關係不大。

但是，巴西是擁有亞馬遜 熱帶雨林的主要國家，700萬平方公里的亞馬遜熱帶雨林不僅屬於南美洲多個國家，也屬於全人類；熱帶雨林的狀況，和地球上所有的人都有關聯。

亞馬遜熱帶雨林隨亞馬遜河的流域散布在南美洲八個國家：巴西、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多、玻利維亞、蓋亞那及蘇利南，其中巴西占六成。

世界上的樹木透過光合作用，把二氧化碳轉變為氧氣。亞馬遜熱帶雨林產生的氧氣，占全世界氧氣量的20%，亞馬遜熱帶雨林也被稱為世界之肺。

我們曾透過新聞了解到： 亞馬遜熱帶雨林，特別在巴西境內的亞馬遜熱帶雨林，近年來遭到極大的破壞。

2021年11月，巴西國家空間研究機構（INPE）公布了一個數據：2020年8月到2021年7月，巴西砍伐了1萬3235平方公里的熱帶雨林，這個面積相當於兩個上海、17個紐約。

如此砍伐，主要原因是為了發展經濟，當時的巴西政府放任農民對熱帶雨林的砍伐，甚至通過縱火焚燒來墾荒，種植大豆和油棕，以獲得短期經濟利益。

類似的破壞亞馬遜熱帶雨林的事情，隔一段時間就會出現在新聞中，每次閱讀都令人心痛，卻也無可奈何。

熱帶雨林不僅是全人類的「肺」，同時也擁成千上萬種不同的動物、鳥類和植物以及其它生物；熱帶雨林的毀滅，也意味著這些動植物和其它生物的毀滅。這不僅是大自然的損失，也是人類的損失。

巴西亞馬遜熱帶雨林研究所十年前的一份報告曾指出，亞馬遜熱帶雨林的面積正急劇減少，相當於每分鐘消失約6個足球場的面積。與400年前相比，亞馬遜熱帶雨林的面積減少了一半。

本地一份英文報紙轉載美聯社有關巴西新總統就職的報導，最後一句是：「總統還表示，將停止對亞馬遜地區熱帶雨林的非法砍伐。」

據之前的報導，新總統盧拉已任命多年來致力於保護亞馬遜熱帶雨林的席爾瓦（Marina Silva）擔任環保部長。盧拉過去擔任總統時，席爾瓦曾擔任同樣職務。

據維基網站，巴西前總統波索納洛 任內，曾故意放寬執行保護熱帶雨林的法律，把熱帶雨林的土地改為農用土地，導致熱帶雨林遭到砍伐，雨林中的豐富資源遭到破壞。

隨著巴西新總統的上台，也希望亞馬遜熱帶雨林出現新面貌。