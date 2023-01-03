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疫情燃燒 全國哀號

金山人語

中國目前正處於海嘯疫情之中，北京和大省四川的感染率都超過80%；上海、廣州、重慶和杭州等大城市的感染率也在五成以上，專家根據網路調查所做的推估顯示，12月10日至30日的20天內，全國感染人數已超過6億。因為太多人「陽了」，工廠和餐廳關閉，工人失業，消費蕭條，經濟嚴重受挫；更慘的是，疫苗效力低，感染者發燒不退，被醫院拒診，又找不到退燒藥；政府任由病毒傳播，置老人和患有慢性疾病者於不顧，全國哀鴻遍野，處處哀號。

習政府12月7日全面放棄防疫，不再做檢測，也不做隔離，還放棄統計感染和死亡人數，等於任由病毒傳播，直接導致海嘯式感染。為什麼政府會任由病毒傳播、雖億萬人感染仍勇往直前？ 

政府的用意很明白，那是要：迅速讓人民感染，以便迅速達到「群體免疫」；這讓就可化解整個疫情危機，無須再為感染和治療而花費氣力；更重要是，疫情迅速消失，將有利於重開經濟，讓經濟重拾增長。 

政府在今春上海封城時已知無法達到清零，但習近平為了在20大中奪取第三個任期，所以由春到秋，仍一直堅持清零，直至10月中取得連任後，立即於11月10日的政治局會議中通過放寬防疫規定的「20條」，再到12月7日，乘著白紙革命的抗議浪潮，迅速推出「新10條」，正式全面放棄清零。 

放棄清零，意在挽救面臨崩潰的經濟。經過2022全年的封控，經濟已嚴重受挫，國際貨幣基金會(IMF)最新的報告說，中國2022年的GDP只有2.75%增長，第四季的增長比第二季的0.4%更慘；Capital Economics最新預測顯示，中國2023年第一季將會負增長0.8%，第二季才能反彈。 

但經濟迅速反彈的期望能否成真？如意算盤不一定能夠打得響。因為目前對疫情和經濟的估計，都限於農曆新年前後的一波疫情，研究假設疫情很快過去，所以預測第二季或下半年經濟就會反彈。但農曆新年的一波疫情過後，難道就不會再有新一波疫情？ 

今年夏天是否會有新一波疫情，關鍵在於有沒有新病毒出現。在中國，因感染人大量增加，已有出現不少新變種病毒出現；Delta和Omicron也有新的變種病毒，例如BF.7和XBB.5.1。

全球過去三年的疫情顯示，每年的年尾都有一新病毒出現，經三至六個月傳播，到了第二年的春夏，就會傳播全球；例如2019年底在武漢出現的病毒，2020年底在印度出現的Delta，2021年底在南非出現的Omicron；2022年底出現的中國新病毒，半年之後，又將會傳播全球？

疫情 變種病毒 防疫

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