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年輕一代勇士 開始綻放

金山人語
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勇士過去三場比賽，都是以準備輸球的心態開始，但結果都是意想不到的險中取勝。三場比賽，柯瑞和維金斯因傷觀戰，最火爆的第三場湯普森也缺陣，但勇士全隊將士用命，力克強敵。

這給在寒冷多雨的天氣中看球的灣區粉絲，帶來不少驚喜和溫暖。

上屆冠軍勇士，本季開賽以來穩態不穩，時好時壞。關鍵原因，一是傷病拖累，老將伊古達拉不能上陣，湯普森從心理到身體仍處在傷痛陰影中，未能百分百復元，交換來的格林本是實力板凳，近來也在養傷。二是新兵待磨練，從技術、經驗到團隊配合，都需要時間歷練。

因此，當柯瑞兩周前因傷告假時，NBA球評幾乎一致認為，勇士今年的季後賽之旅，已提前結束了。球迷傷心，但也無奈，只好期待下一年了。

然而，過去三場比賽，讓人精神一震。勇士回來了，勇士還是勇士，總教頭柯爾說，「我們贏了本來不可能贏的比賽」。

勇士能一鼓作氣連下三城，是因年輕球員的超水準發揮，關鍵時刻挑起大梁。周三對爵士的比賽，比分一直落後，被對手壓著打。但年輕球員耐心、沉著、不放棄，死死咬住比分。在最後比分持平時，三年級生Jerome果斷出手，一記長砲掀翻對手，扭轉乾坤。賽場上的關鍵三分球，常有排山倒海的力量。

年輕人打出精采火花，相對容易，但打出韌性和耐心，卻很難。這是勇士的希望所在。

但是，知人善用用而不疑，在關鍵時刻派關鍵球員，並放手讓他們創意發揮，過去三場比賽勇士過關斬將，首功還是要歸教練團隊。

勇士目前處在新老球員世代交替的階段。王朝進入尾聲，新人尚需磨練。開季來起伏震盪，實際也是因教練在試圖了解每個球員的潜能，嘗試主力和板凳球員間各種不同組合，以摸索出對陣不同對手時的最佳陣容。過去三場實驗，成績可喜。

除調兵遣將、在需要的時刻派對的人上場，柯爾的包容精神和對球員信任的執教風格，也是勇士上下同心持續保持旺盛競爭力的主要原因。

在柯爾手下，每個新兵都可能是奇兵。只要懇努力，都可能在最需要時刻派上場，小兵立大功。一些在其他球隊被冷落的球員，到勇士後可以發光發亮一展長才，其中一些人離開勇士後，仍對柯爾的「伯樂之恩」感激不盡。

平時訓練嚴格，但一旦上場，柯爾允許球員作最大的自由創意發揮。過去八年，勇士球風行雲流水橫掃聯盟，常常打出神來之筆，就是柯爾自由開放風格的展現。而過去三場，是這一風格在新一批年輕人身上的最新綻放。

過去三場比賽，不僅重新點亮了今年賽後季的希望，也照亮了新一代金州勇士的未來。

勇士 柯瑞 灣區

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