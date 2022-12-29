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行走在美國最快樂的城市

金山人語
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看了SmartAsset最新報告，才知自己活在美國最快樂的城市（the Top 50  happiest places to live) 之一，且榮獲第一名的桑尼維爾(Sunnyvale）近在咫尺。

2000年總統大選最後衝刺，小布希選擇和蘿拉到庫比蒂諾的迪安薩社區學院拜票，對手高爾則來到桑尼維爾，由國會議員麥克．本田接待，演說時高爾承續柯林頓總統的話把這城捧上了天，說是治理最佳之城。

2020年桑尼維爾人口16萬9000多，是矽谷第四大城，僅次於聖荷西、佛利蒙和海沃。它在全美國排第173名。人口多即不易快樂，你怎能要求846萬紐約人個個快樂？人口百萬的聖荷西能排第八名已不簡單。第四名是佛利蒙。

知足常樂、貪多則憂是老子的哲學，選出桑尼維爾為最快樂之城卻不能只因它最知足。這份排行統計164城市13項數據才出爐，但名列前茅不能只靠銀子，貧窮人要盡量少，結婚的人數要盡量高，犯罪率愈低愈好。

桑尼維爾六成二人口年薪逾10萬，五成六的人已婚（全美第五高） ，犯罪率全美第九低（10萬人裡才149宗）。另一組數字說，此城男性中間（Median）年齡為34.7歲，女性為38.5歲。家庭整體收入平均每年17萬9000元，可見得年輕夫妻多且薪資都不錯。

快樂是什麼感覺？ 行走在桑尼維爾並不會讓你飄飄欲仙，但有些小確幸。到蘋果的傳奇創辦人Steve Jobs讀過的高中走走，那是Homestead高中，就在桑尼維爾。離高中沒幾步路有家台灣人開的便當店Bento Express，提供主食和四樣小菜。中國來的一位年輕科技人說，他記得第一次吃這家盒飯時，覺得「這是全世界最好吃的便當」。

眾多人喜愛的小劉清粥中午賣自助餐，可點三到四樣菜，稀飯和白米飯任你吃，價錢友善，兩岸三地華人都很能接受，它也在桑尼維爾。

店家或並非選城而棲，但人口絕對是考慮。亞裔老早是桑尼維爾最大組成，以華人最多，印裔最近超過越裔成為老二。47%桑尼維爾人出生於外國，早在1880年代，這兒的勞動力即有三分之一是華人，都是農工。桑尼維爾四周容易起霧，到了這兒陽光就露臉，因而取名Sunnyvale，它以曬果乾、包裝水果知名也就不足為奇，但數十年來果園不見了，國防製造業的洛克希德、由楊致遠創立的雅虎、由蘇姿丰（Lisa Su） 領軍的AMD成為代表性大公司。

貫穿矽谷多城的El Camino Real （君王大道），從桑尼維爾到聖他克拉拉，有著不少韓國超市和韓國餐館，十多年前有主張將這一帶設為韓國城，像聖荷西有越裔聚落和日本城一樣，這倡議並未正式通過，但韓風食潮是桑尼維爾一大特色。

有道地韓國菜吃，能不能讓人快樂？這並沒有答案。但能有多元的選擇機會，確實令人開心。

華人 聖荷西 矽谷

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