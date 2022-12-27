新變種病毒 不得不防

金山人語

2020年1月23日武漢 進行封城，全城人被禁足，但估計乘亂逃出武漢的人多達500萬，有些人去了北京和上海，將病毒傳播到全國各地，不少人更逃到國外，將病毒傳到歐美和全球各地。

眼前的情況，彷彿又回到了2020年的情況。本月7日，中國放棄「清零」，取消檢測，容許感染者在家隔離，還恢復了國內旅行；突然而來的放寬，等於任由病毒傳播，因此在放寬規定後數天，北京首先淪陷，至本月16日已超過1000萬人感染，17日全城2700人染疫死亡。國家衛健委的會議紀錄顯示，本月1日至20日的20天內，全國2.48億人感染，本月20日的單日感染人數高達3700萬。更危險的是，大量人感染，導致多種新變種病毒 出現，其中一種被稱為「白肺病」，感染者肺部全白，反映病性之強烈。

現在的問題是：新的變種病毒會否重蹈2020年的覆轍，除了向內傳，還向外傳，傳到全球各地？

中國國家衛健委26日宣布，1月8日起將進一步放寬防疫規定，入境旅客取消集中隔離。香港和澳門已接到命令，下月起開始「通關」，即包括容許大陸旅客入境。通關令一下，港澳立即感到「大禍臨頭」，澳門有議員估計，一旦通關，澳門一半人口可能感染；香港輿論也立即警醒，只要有少數染疫者入境，新病毒就可能傳入和擴散。

美國國務院已呼籲美國人不要前往中國旅行，但對於新病毒可能傳入，還沒有採取行動。但2020年的教訓顯示，不得不防。灣區與中國往來繁密，大陸旅客不斷從舊金山機場入境；灣區防疫意識比前大降，多數人已不戴口罩。

過去三年的疫情 顯示，每波疫情，都由新的變種病毒引起。例如，2019年11月開始出現的武漢病毒，2020年1月至3月傳至全球，造成大量人感染和死亡。2020年底出現的D elta病毒，先在印度出現，到2021年6月世衛宣布Delta已成為全球最普遍的病毒，造成大量人死亡。2021年底出現的Omicron變種病毒，先在南非出現，傳播力強，在2021年12月和2022年1月的兩個月內，已傳至120個國家。

今年初，Omicron攻破大陸的清零防線。上海在4月和5月封城兩個月，仍阻止不了病毒的傳播；由春到秋，Omicron在大陸不斷擴散，引起全國各地進行不同程度的封控。到11月，全國有80多座城市，以及4.2億人受封控之苦；由於封控嚴厲，人民忍無可忍，終於爆發抗議浪潮。

武漢病毒在2019年底出現，Delta在2020年底出現，Omicron在2021年底出現，三個病毒三波疫情；目前在中國出現的新Delta變種病毒，會成為新一波疫情？