金山人語

整整一百年前，1922年12月30日，蘇維埃社會主義共和國聯盟宣告成立，簡稱蘇聯。

在目前俄烏戰爭膠著的背景下，有研究稱，當年藐視世界霸權蘇聯，在1980年代全球民主浪潮中逐漸分崩離析，1992年宣告解散，應看做是近代俄羅斯 帝國夢的第一次破滅。眼下侵烏戰爭，其結局則可能俄羅斯的第二次崩潰。

敗象已顯露，轉拆點已不遠，只是可能的結局尚難預測。

許多人相信，前蘇聯一夕消亡，是美國有意以核武競賽拖跨的，這只是表象。如兩人競跑，若果真旗鼓相當，應是激發出對方的潛力才對。前蘇聯傾刻間灰飛煙滅，是因自身痼疾。一個建立在謊言、欺騙、恐嚇和集中營基礎上的帝國，終歸是海市蜃樓。沒有哪個「好男兒」可以拯救得了。

戈巴契夫不是歷史罪人，相反，他一手結束冷戰，並為俄羅斯和各加盟共和國的改革開放、民主自由、經濟繁榮奠定根基。但這一千載難逢的機遇，被普亭 糟蹋了。普亭喪送了所有的民主改革成果，最後發動了旨在重現昔日帝國輝煌的戰爭。戈氏去世前遺憾地表示，這是歷史的「全面倒退」。

吊詭的是，「歷史總是在重複自己，第一次是悲劇，再一次就變成了鬧劇。」前蘇聯所推崇的馬克思的這句話，恰切地描述了現在的倒退潮流。重建昔日帝國的夢想不會實現，在全球民主大趨勢下，俄第二次崩潰已不可避免。

學者認為，有三個基本的「确定性」已無可改變。其一，至2025年，在西方軍事、經濟制裁下，及本國菁英和中產人口外流，俄將弱態盡顯，難再振作。其二，與烏及歐洲的脫離，俄失去自身東西平衡，東部的落後將拖累整體發展。其三，戰後俄羅斯將進入多事之秋。這個國家近代歷史上，軍事失敗均導致政治的動盪與動亂。

未來俄羅斯會怎樣？最好的情形是走德國的路，最壞則是索馬里，黑幫和民兵橫行。另一可能是北韓 ，若如此，俄將成為自給自足、鐵腕管控的自我循環封閉系統。

無論哪種情形，中國都須小心。俄羅斯若陷入動亂與崩潰，對中國來說，危險大過機會。

中國民族主義者崇拜普亭，更多是「移情」效應。懷念冷戰時對美的鉗制，敵人的敵人就是朋友；同時也是對社會主義高光時代的殘餘記憶。前蘇聯意識形態，套用今天的語言，就是俄羅斯特色社會主義，打著馬克思的旗號，實質是列寧的血腥集體化和史達林的暗殺與集中營。

俄烏之戰已成正義與邪惡的試金石。無上限力挺，在烏總統來美演說之際，中俄再次聯合軍演。俄烏戰後，中國在國際上的處境，不能不讓人擔憂。