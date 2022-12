金山人語

今年的科技新知,最有感就是舊金山研究機構OpenAI 公布試用的人工智能 和技術學習產品ChatGPT。它幾乎像真人般和你對話、替你找答案,流暢迅速。

你可能記得生命裡第一杯珍珠奶茶、第一通用iPhone手機打出的電話,如今要再加一項:使用ChatGPT的初體驗,因為這將改變我們的生活。

目前可免費使用,OpenAI利用如今已數百萬人的使用經驗,尋找自身長短處,知道一般人喜歡問什麼問題、有何盲點。我願成為白老鼠,因為就在不遠處站著一個可能性如果人工智能都能寫出很像樣的文章,我們這些寫專欄的人還有多少存在的價值?

OpenAI於2015年創立,出資者有萬維網發明者Sir Tim Berners-Lee,臉書的查克柏格、Google的Larry Page等人。之前大家預想人工智慧廣泛運用後的世界,都是在空中座標裡胡思亂想,如今似已能體驗。像做蛋糕,粗胚已烤出來,至於如何裝飾奶油花,加上水蜜桃和草莓,就是細節了。

使用ChatGPT,打入中文到對話框,它立刻用中文回答。範圍是2021年以前的數據,所以你問它2022年「台灣總統是誰? 」它一直答說資訊只到2021,但改口問2021乃至2020台灣總統是誰,它仍答不出,可能中文資訊還不太成熟。卻能在你打英文問Who is the current President of the USA時立刻告訴你,到2021年9月的資訊是拜登。

紐約時報的播客主人在節目裡要AI 「寫兩段文章說個愛情故事」,一篇略有情節的極短篇即出現。主持人要AI把第一段改為莎士比亞時代寫法,立刻來了段押韻的。它也能回答問題,問「我愛批評論斷別人,怎麼辦? 」它飛快歸納出開解話語 ,比起能力普通的心理諮商員並不遜色。但你問健康,它亦懂得叫你先去找醫師,並給出些常識性的回答。

專欄作家John Crisp說,他要求AI利用他在The Peace Corp經驗寫申請學校的報告,報告瞬間完稿 ,甚至當他試探要加入「北韓 經驗」時,AI都能告訴他:你錯了,和平使團並沒到北韓。雖然文章普普,但文法並無誤,理路也正常很像回事 。

矽谷一家迴轉壽司有兩部機器人在送茶水,但帳單來時建議小費仍是18%起跳。朋友詫異:機器人也收小費嗎?我回答她:更可怕是餐館端出來的菜老早就像機器人煮的了。人工智慧時代有何生存之道?發展出機器無法取代的高段本事,才能談生存!