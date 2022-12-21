世界盃足球賽凝聚人心

金山人語

不久前結束的卡達世界盃 足球賽十分精彩，特別是衛冕的法國隊和世界勁旅阿根廷隊的決賽，可說是波濤洶湧、高潮迭起，被稱為世界盃歷史上最懸的冠軍戰，也令球迷大呼過癮。

足球是一項可以凝聚不同民族及至不同政治立場人士的運動。此次世界盃，摩洛哥在八強賽中以1比0擊敗葡萄牙，成為有史以來第一個進入世界盃四強的非洲及阿拉伯國家。不僅摩洛哥舉國歡騰，許多非洲以及阿拉伯國家也大肆慶祝。與摩洛哥比鄰但長期不睦、並於2021年8月宣布與摩洛哥中止外交關係的阿爾及利亞，也出現大批摩洛哥的球迷。

另外，南韓 和日本 雙雙打入16強。韓國以2比1 擊敗 擁有王牌球星「C羅」羅納度的葡萄牙。日本相繼打敗了西班牙和德國兩個強隊。日、韓的表現也引起許多中國球迷的讚嘆。中國球迷「金靴RedBoy」說：「日本足球已經替黃種人在世界最高水平足球舞台贏下臉面了。」

前幾年，因南韓同意美國在韓部署薩德防禦系統，而引發中國強烈抗議，中國民間也因此扺制南韓產品，其中最著名的是抵制南韓在的樂天超市。100多家樂天超市門店被迫逐漸關門，最後全面撤出。

而中國抵制日本之事早已層出不窮。最有名例子是一名西安反日青年，用一把U型鋼鎖打傷一名豐田車車主的頭部。肇事者被判入獄十年，傷者至今需要接受康復治療。

不過，在世界盃面前，中國與日本及南韓的「仇恨」都暫時消失了。

一個假設：如果台灣隊打入世界盃，中國的老百姓會因此高興；如果中國隊踢進世界盃，台灣老百姓也會因此高興。

這個假設並非毫無憑據。1984年洛杉磯奧運會，中國大陸隊表現亮麗，獲得15枚金牌、8枚銀牌、9枚銅牌。當時的舊金山中國城，滿城爭說中國隊，個個眉飛色舞、興高采烈。

那時的中國城絕非今日之中國城，親共僑團大約只有一兩家，放眼都是青天白日滿地紅旗幟。每逢10月1日中共建政周年之日，華僑反共總會等僑團都會邀請僧人，在中國城花園角廣場舉辦法會、超渡亡靈。亡靈為何人？遭中共迫害死亡的中國同胞。此情此景早已不再。

當年奧運會，前蘇聯和東歐共產國家的抵制，是中國斬金奪銀的主要原因之一，但畢竟首次真正參加奧運比賽的中國隊贏得30多面奧運獎牌，凡炎黃子孫，無論持何種政治立場，都覺得有面子，而把政治暫時拋到一邊去了。