我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

世界盃足球賽凝聚人心

金山人語
金山人語
金山人語

不久前結束的卡達世界盃足球賽十分精彩，特別是衛冕的法國隊和世界勁旅阿根廷隊的決賽，可說是波濤洶湧、高潮迭起，被稱為世界盃歷史上最懸的冠軍戰，也令球迷大呼過癮。

足球是一項可以凝聚不同民族及至不同政治立場人士的運動。此次世界盃，摩洛哥在八強賽中以1比0擊敗葡萄牙，成為有史以來第一個進入世界盃四強的非洲及阿拉伯國家。不僅摩洛哥舉國歡騰，許多非洲以及阿拉伯國家也大肆慶祝。與摩洛哥比鄰但長期不睦、並於2021年8月宣布與摩洛哥中止外交關係的阿爾及利亞，也出現大批摩洛哥的球迷。

另外，南韓日本雙雙打入16強。韓國以2比1 擊敗 擁有王牌球星「C羅」羅納度的葡萄牙。日本相繼打敗了西班牙和德國兩個強隊。日、韓的表現也引起許多中國球迷的讚嘆。中國球迷「金靴RedBoy」說：「日本足球已經替黃種人在世界最高水平足球舞台贏下臉面了。」

前幾年，因南韓同意美國在韓部署薩德防禦系統，而引發中國強烈抗議，中國民間也因此扺制南韓產品，其中最著名的是抵制南韓在的樂天超市。100多家樂天超市門店被迫逐漸關門，最後全面撤出。

而中國抵制日本之事早已層出不窮。最有名例子是一名西安反日青年，用一把U型鋼鎖打傷一名豐田車車主的頭部。肇事者被判入獄十年，傷者至今需要接受康復治療。

不過，在世界盃面前，中國與日本及南韓的「仇恨」都暫時消失了。

一個假設：如果台灣隊打入世界盃，中國的老百姓會因此高興；如果中國隊踢進世界盃，台灣老百姓也會因此高興。

這個假設並非毫無憑據。1984年洛杉磯奧運會，中國大陸隊表現亮麗，獲得15枚金牌、8枚銀牌、9枚銅牌。當時的舊金山中國城，滿城爭說中國隊，個個眉飛色舞、興高采烈。

那時的中國城絕非今日之中國城，親共僑團大約只有一兩家，放眼都是青天白日滿地紅旗幟。每逢10月1日中共建政周年之日，華僑反共總會等僑團都會邀請僧人，在中國城花園角廣場舉辦法會、超渡亡靈。亡靈為何人？遭中共迫害死亡的中國同胞。此情此景早已不再。

當年奧運會，前蘇聯和東歐共產國家的抵制，是中國斬金奪銀的主要原因之一，但畢竟首次真正參加奧運比賽的中國隊贏得30多面奧運獎牌，凡炎黃子孫，無論持何種政治立場，都覺得有面子，而把政治暫時拋到一邊去了。

世界盃 南韓 日本

上一則

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

下一則

舊金山華埠附近街道 換新停車咪表

延伸閱讀

世足賽╱2：1 克羅埃西亞季軍 摩洛哥第四創非洲傳奇

世足賽╱2：1 克羅埃西亞季軍 摩洛哥第四創非洲傳奇
世足賽／季軍戰不保守 克羅埃西亞、摩洛哥放手對攻

世足賽／季軍戰不保守 克羅埃西亞、摩洛哥放手對攻
世足賽╱教練相惜 克隊：偉大比賽 摩洛哥：鼓舞非洲

世足賽╱教練相惜 克隊：偉大比賽 摩洛哥：鼓舞非洲
世足賽／摩洛哥黑馬之旅落幕 教頭預告非洲20年內稱霸

世足賽／摩洛哥黑馬之旅落幕 教頭預告非洲20年內稱霸
中路紮實、組織成熟 克羅埃西亞踢出自己風格

中路紮實、組織成熟 克羅埃西亞踢出自己風格

熱門新聞

在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

2022-12-15 13:56
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年