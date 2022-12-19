「海外警察」就在你身邊

金山人語

他們布下天羅地網。他們無所不在。無論你在世界哪個角落，他們都在監控你，對你的一舉一動都記錄在案，你的所有個資它們都瞭如指掌…國安在行動。中國海外警察 就在你的身邊。

這不是電影廣告詞，而是發生在你我周圍的現實。如果你突然接到陌生人打來電話，聲稱你在網路上發布的某些貼文違反中國法律，那你很可能遇到了中國網警及海外警察。

媒體報導，中國目前在包括美國在內的五十多個國家設有一百多個「海外警察局」。這些機構打著「協助僑民」的幌子，實際專門從事監視、恐嚇騷擾華裔海外異見人士，甚至極端情況下綁架遣返流亡海外的中國人。

自從習近平掌權以來，中國人權狀況急劇倒退，國內異見人士遭嚴酷打壓，早已不是新聞。但是中國政府竟然將手伸到海外，將海外華人 列入迫害對象，甚至設立所謂海外警局，令人厭惡。這種行為不但違反所在國法律，而且容易引發國際爭端，非常危險，必須立即制止。

最近一個典型例子是這樣的。加州一位華人女性因在海外版微信上分享中國白紙運動相關貼文，連續遭到疑似中國大陸網警電話騷擾。來電者帶著明顯大陸北方口音，反覆追問這位華人身分，並聲稱她最近在網路上發布系列貼文可能「觸犯法律」，並威脅如不刪除，「後果自負」。

值得注意的是，這位被騷擾威脅的華人並非中國公民，也並未到訪過中國。還有例子是某中國留學生 在網路發表批評北京政府言論。很快他在國內的父母就被警方調查。中國警方還通過他的父母要求他提供海外社交媒體訊息。

如果你也有過類似的經歷，不要害怕。違法的人是他們，不是你。美國是法治國家，法律保護每個人都享有言論自由，可以自由表達你認為正確的意見。侵犯言論自由在美國是違法行為。外國政府侵犯美國人的言論自由，性質更惡劣。

每個海外華人，都有權不受來自任何方面的恐嚇威脅。中國政府習慣把所有問題都歸罪於「境外敵對勢力」。但是對海外華人來說，中國海外警局才是真正境外敵對勢力。如果再有遇到疑似威脅騷擾，無論他們是來自大陸網警，還是當地的所謂海外警察，都應立即向警察及聯邦執法單位舉報，尋求法律協助。

中國政府可以將所有他們不喜歡的海外華人都視為潛在敵人。但是他們應該了解，海外警局在自由國家沒有生存空間。所有在海外生活的華人，無論你的政治立場是甚麼，無論你多麼熱愛中國多麼支持中國政府，都沒問題。但底線是不能違反所在國家的法律。絕不要助紂為虐與海外警局有任何合作。

海外警局對華人的騷擾恐嚇必須立即停止，還華人一個安全寧靜的生活空間。