金山人語

足球 和芯片，沒一點兒關係。但要說中國的足球和中國的芯片，好像又有一些相關處，值得業界和決策者省思。

為提高足球水平，中國多年前推出「足球發展總體方案」，在全國建立數萬「足球特色學校」，期以舉國體制的力量，砸大錢培養頂級球員，目標是世界盃。但多年後，國足仍一蹶不振；就在卡達世足賽如火如荼進行之際，傳出前國足主帥李鐵被抓。

美中失和，為了衝破美歐在芯片等高科技業的打壓封堵，中國決定投注1萬億人民幣，用於激勵國內芯片業的自主研發和製造，用意同樣是希望以舉國體制的強大力量，推動國家半導體業達致世界先進水平。

但業界許多人提醒，芯片的自主研發和製造，並非「有錢可使鬼推磨」那麼簡單。科學教育 先導、高端製造基礎、自由與創新環境、文化及制度支撐等，缺一不可。芯片製造與足球運動一樣，不是光靠錢就可以解決的，舉國體制未必奏效。

足球水平提升，首先要有普及。更多的人參與，才能從中挑選出優秀人才。但目前在中國，多少家長會讓小孩花大把時間去玩球？

一是應試教育。為對付競爭激烈的小升初、初升高、高中升大學的嚴酷考試，家長不會允許孩子到運動場上浪費光蔭。為讓孩子有好成績，進好學校，家長省吃節用送孩子參加各類課後補習。現在補習班取締，但變相補習班如家庭教師、夏令營又紛紛開業，占去了孩子的課餘時間。

二是資源不均。中國一般民眾尤其打工族，無暇接送小孩參加運動，有些小孩課後可能還要幫家裡做事。至於偏鄉僻壤，連踢球的場地可能都沒有。

三是功利化。運動的本質是「玩」，不應一開始就帶有功利目的。在享受玩的樂趣的同時，孩子身心得到發展，並從中發現特長和興趣，培養友誼和體育精神。然後通過長時間專注訓練，成為優秀運動員。如果政府推展體育只是為了比賽名次，實屬本末倒置。科技的發展和進步也如此。沒有哪項發明創新，一開始就是為了得諾獎，而只是出於好奇和興趣，只是為了「玩」。

足球和芯片、運動和科學，不是舉國體制就可解決的，但卻都需要一個公平、寬鬆且透明的環境支撐。中國足球腐敗，是整個政治腐敗的一部分，李鐵事件正是舉國體制的後果。

本次世足賽日本 戰勝德國時，有人向在場中國球迷表達祝賀，這位球迷事後不無遺憾地說，「我多希望可以回一聲謝謝，多希望有一天能體驗到日本球迷此刻的狂喜。」

下屆世足賽四年後北美舉行，南灣49人球館是賽場之一，相信灣區華人球迷也一樣，多希望到時能看到國足的身影。