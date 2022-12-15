天上看得到的聖誕禮物

金山人語

幾天前看一則灣區 電視新聞，感動落淚。

北灣委利賀 （Vallejo）市一戶姓泰勒（Taylor）人家，男女主人是Bob和Linda。過去23年，他們每年此時都把家裡佈置得華麗炫斕。光采奪目的聖誕燈屋大老遠就看得到，有燈泡綴起的摩天輪、應節景物，並有聖誕老人和孩童合照。

泰勒家燈屋動用上百萬顆燈泡，往年12月單月電費就得2千美元，今年可能更貴。從材料人工到電費都是泰勒家自行負擔。這樣繁複的燈飾，組裝就要三個月，拆除又得三個月，等於Bob有半年都在為此忙碌。他和妻年事已高，八十多歲要爬上爬下拉線掛燈，備極辛苦。

所以今年會是泰勒家燈屋的最後一年。鄰居都充滿不捨，小孩子早就把泰勒家看成聖誕傳統的一部分，以後看不到了，悵然若失。

Bob受訪語帶哽咽，無奈已到告別時刻。他說，1999年他女兒Debra死於空難，他和老伴幾乎走不下去。Debra一直很怕搭飛機，那回從舊金山搭機到阿肯色州 小岩城，暴風雨導致飛機降落時撞毀，女兒最怕的事竟然成真。

女兒最喜歡聖誕節 點燈，於是Bob和老妻決定那年仍要讓家裡亮起來，「我希望女兒在天上能夠看到家裡仍然布置著聖誕燈飾，是為她點的！」 開始時沒那麼豪華，但一年又一年，燈泡累積越來越多，慢慢的，泰勒家的聖誕燈屋成了委利賀一景。

電視記者去訪問Bob，特別把鏡頭拉向夜空。明月高懸，一片祥和，老爸爸對記者說：「我相信女兒在天上看得到咱家周圍全是聖誕燈飾。」

聖誕節又到了，商業掛帥，全世界媒體、商場充斥人工打造出來的溫情：老婆送老公一部綁著大紅蝴蝶結的新車、老公送老婆大鑽戒，但都催不出像老Bob最後一年掛聖誕燈飾的故事，這般令人感動的眼淚，因為那是真情，也是人生有憾之後努力活下來的艱辛。

那天在百貨店排長隊等著替買來的禮物結帳。一對白人老夫妻就排我後頭，她滿滿的推車最上有一襯衫禮盒，咖啡色和灰色交織的呢格子衫很高雅。那襯衫是給老爸爸的聖誕禮物，她說：「我爸總是說，千萬、千萬別再送我任何禮物囉！」老爸的禮物很難買。我建議她就包紅包表心意，讓爸自己去買喜歡的。此時她的先生以女婿的身分插話說：「我丈人不需要錢，他都95歲了。」

真的，住在矽谷的人，還缺什麼身外之物嗎？貼心的禮物何其難找。Bob為紀念空難早逝的女兒，23年替整個大房子點燈，也只能想像女兒在天上看得見。人生短暫，真情無價，唯有彼此珍惜。