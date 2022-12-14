續聘舊金山選務處長昂茲

金山人語

不作不死。舊金山 有個政府部門，最近開始「作」了起來。這個機構是舊金山選舉委員會，在11月月會上以四票對二票，決定不再續約現任選務處長昂茲（John Arntz）。選務處長一屆任期五年，昂茲的現任期明年4月期滿。

昂茲2002年開始擔任現職，20年來最大的「新聞」是，基本上沒有有關他個人的新聞。用常說的一句英語形容：沒有新聞就是好新聞。

今年的選舉工作也許是昂茲擔任現職以來最大的挑戰。加州有58個縣，其他各縣今年大多只有兩場選舉：6月初選和11月普選。舊金山縣卻有三場選舉，另加2月的教育委員罷免 選舉。6月初選又加入市府律師的罷免選舉。

面對如此巨大的工作量和工作壓力，昂茲把選務工作處理得井井有條，可以說沒有甚麼錯誤過失。

2021年，選舉委員會在致市長的信中說：「舊金山的選舉是全國最好的選舉之一，相信這種透明的（選舉）過程，使我們能夠繼續改善我們的選舉。」2020總統大選年年底，選舉委員會寫信給昂茲，稱讚他說：「表揚你令人難以置信的領導能力。在面臨全國性的對選舉安全的威脅、強制所有登記選民郵寄投票 、預計投票率上升、預算削減和新冠肺炎大流行的重大挑戰之際，選務處成功舉辦了兩場選舉。」

讀者諸君會問，既然這位昂茲先生如此優秀，不僅經驗豐富，而且做事兢兢業業，為何選舉委員會還是要請他走人呢？

原來昂茲有「原罪」，他是一位白人，直男。選舉委員會不再續聘的主要理由是：昂茲不能代表舊金山的多元族裔。要重新聘人，新人要體現「族裔平等」。

討論昂茲的任命案，不能不回顧昂茲擔任現職之前的舊金山選務處。那之前五年，舊金山如走馬燈一般換了五位選務處長。選務處的事情經常上報，許多是令人不快的負面新聞。高潮是2001年11月的選舉。選舉結果公佈兩個星期之後，海岸警衛隊在海灣中發現浮在水面上的舊金山投票箱，其中有240張選票。後來證實這些選票還沒有計票。種種往事，不堪回首。

舊金山選民失去了對選務處的信心。昂茲接任後，很快重建了這個信心。但隨著時間推移，許多舊金山人已不知選務處長是何人，只因選務處本身沒有甚麼新聞。

選舉委員會決定不再續聘昂茲後，布里德市長和全體市議員等同聲反對。

選舉委員會現在要向市政府申請五萬元，以委託獵頭公司在全美各地徵尋一位新處長。市議員佩斯金說，「一分錢都不給」。