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革命的預言

金山人語
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回顧11月底反封控抗議浪潮以來的發展，至少可看到以下現象。一，抗議浪潮突然而至，主要是11月26日夜裡上海數百人的抗議，直接叫出反習和反中共政權的口號，因而震中外。二，11月26日和27日兩天數十城市爆發白紙革命，北京立即採取軟和硬的手段鎮壓，抗議浪潮迅速消失。三，接著，北京察覺，硬鎮壓不是辦法，所以加強軟手段；最重要的軟手段，就是迅速放寬封控和核酸檢測。四，迅速放寬防疫規定，民憤雖得到平息，但民眾卻陷入新的恐懼，害怕大規模感染會爆發。

以上每一發展過程，都意義重大，都值得研究。關於第一點抗議浪潮突然而至，涉及到20大前夕發生的「四通橋抗議事件」，這起事件愈來愈受到重視，它的影響有重估的必要。基本上，「四通橋勇士」所掛標語，是一種預言，它的預言已在一個月後的反封控浪潮中得到兌現。一個人的預言，竟然導致全國抗議，其力量之大，有如燎原之火，點燃了萬千民眾的憤怒和反抗。 

「四通橋事件」發生於10月13日，當天有人在高架上掛出兩條横幅的標語，標語內容立即引起民眾圍觀，抗議者還點火，用升起的黑煙，以及用揚聲器，高聲讀出標語，吸引人注意。抗議顯然針對10月16日舉行的20大，竟有人敢針對已鐵定可以連任的領導人進行抗議，事件因此立即成為全球新聞焦點。

其中一幅横幅有六句標語。「不要封控要自由，不要核酸要吃飯」，這是民心不滿的所在，數以億計的人由春到冬被封鎖禁足，因此無不渴望自由。大規模核酸令人忍無可忍，吃飯更是大事，因為封控導致工廠和商業關門，工人因此失業，連吃飯都成了問題。 

「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」，把抗議對象對準共產黨政權；三年來，共產黨一直散播病毒恐怖，一旦感染就會死亡；文革的最大特徵就是控制，當前的封控又甚於文革百倍。 

「不要獨裁要選票，不做奴才做公民」，把矛頭對準習近平。第二條横幅上，只有一句標語：「罷工罷課罷免國賊習近平」，這是呼籲行動，標語中的罷課罷工，未見出現，但「習近平下台」的口號，卻清晰叫了出來。 

四通橋的預言，已在抗議浪潮中實現。抗議浪潮雖迅速消失，但人民對共產黨政權過分封控，是不會忘記的，因為人民已從抗議浪潮中覺醒，知道愚民和壓迫政策。四通橋的預言，雖暫時消失，卻長留民心；如果中共政權繼續進行同樣的壓迫，革命的預言就可能再度成為事實。

習近平 共產黨 北京

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