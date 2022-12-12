金山人語

最近中文網站上有文章，說馬雲 現正在日本 過隱居生活。作者感慨世事無常，像馬雲這樣昔日風雲人物，現在只能躲到異國避禍保命。馬雲的現況眾說紛紜，真實性難以查證。但是文章引出另一則舊聞更有看頭：馬雲曾六次前往日本，只為尋找他青年時代偶像「小鹿純子」。

小鹿純子是80年代初日本電視連續劇「青春的火焰」(又名「排球女將」)中的女主角。劇情講述小鹿純子從北海道農家女孩成長為日本奧運 會女排主力，以個人奮鬥完成母親未竟的理想。這部勵志偶像劇，在當時的中國風靡一時，影響了一代人。

80年代初中國人通過剛剛打開的國門，好奇地看著外面的花花世界。就在那個年代，無數中國人第一次知道豐田轎車、日立電視和松下冰箱，也第一次通過電視機認識了小鹿純子這樣的青春偶像。其中就有馬雲。

馬雲曾說，沒有小鹿純子，就沒有阿里巴巴，就沒有今天的馬雲。1983年的馬雲高考失敗，處於人生低谷。就在那時，他看到了「青春的火焰」中的小鹿純子，被她的頑強奮鬥、永不放棄的精神所感動。在小鹿純子的激勵下，馬雲第三次高考終於過關，開啟不一樣的人生。

馬雲功成名就之後，仍然念念不忘小鹿純子，一直想要見到偶像真人。在馬雲人生中，這事或只能算小插曲，但讓人看到這位中國互聯網巨頭的另一面：一個懷舊的人，一個性情中人。

六次前往日本，馬雲只為見小鹿純子一面。遺憾的是，現實中並沒有小鹿純子這個人。馬雲只能將夢想寄託在扮演小鹿純子的女演員荒木由美子身上。

但是馬雲多方尋找，一直沒有結果。很多日本人不知道「青春的火焰」，甚至沒聽說過小鹿純子。當時這部電視劇是為了配合1980年莫斯科奧運會而製作，為日本女排造勢。但是1979年底蘇聯入侵阿富汗，日本和中國、美國一起抵制莫斯科奧運會。在中國紅極一時的「青春的火焰」，在日本卻遭冷遇。荒木由美子沒有因扮演小鹿純子而走紅。後來似乎也再沒有演過其他影視劇。

經過日本影視圈朋友多方查找，最後馬雲終於如願見到了荒木由美子。雖然她早已過氣，現只是一個普通女性，個人生活也不很如意，但是在馬雲心目中，她還是當年的那個總是微笑，永不言敗的「小鹿純子」。

荒木由美子可能從未想到，幾十年前扮演過的一個影視角色，竟會讓中國首富成為她的追星族，多年一直苦苦尋覓。後來她也做了很多促進中日交流的工作，成為兩國友好大使。

小鹿純子的那個年代，是中日關係「一衣帶水」、國家領導人承諾「兩國人民世世代代友好下去」的年代。那時喜歡日本流行音樂動漫不會被罵「漢奸」，穿和服也不會被警察找麻煩。

很多人和馬雲一樣，心裡都有一個「小鹿純子」。無論多久都不會忘記。馬雲找到了偶像，就是找回了逝去的青春，也幫助那些和他有過一樣經歷的人，圓了一個共同的夢。