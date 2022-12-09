中國防疫 聽聽佛奇的提醒

金山人語

中國動態清零政策，終於被終止了。

前不久，當局還言之鑿鑿地稱，清零政策是由黨的領導、為人民服務的政權性質及社會主義制度優勢決定的，人們不禁問：一夜間，動態清零無疾而終，是制度更迭了，還是忽然失去優勢了？

中國抗疫，一開始就是以政治為主導，實施清零是，現在解除清零，也是。

人們相信，解除清零是「白紙運動」的勝利。沒有科學依據、由一人想當然拍板的清零，在全社會造成無數次生災難，其嚴重深遠的影響，遠超疫情 本身。年輕人忍無可忍，舉白紙表達抗議。於是，為政權穩定，國家出台「十條」新策，各地隨即解封。180度大轉彎，既無合理解釋，亦無政策銜接準備。

有媒體稱，解封是因郭台銘的一封警告信：富士康工廠封控擾亂正常生產，危害員工安全，中國在全球供應鏈中的地位更岌岌可危。於是，領導人怕了。

合理的解釋是，上述兩方面因素及其他更多因素匯集到一起，令決策者終於意識到事態嚴峻，不得不放棄清零和封控。而背後，都是政治和權力的計較。

無論如何，放棄僵硬政策，給人更多自由，總是好事。但解封不等於解除疫情，相反，沒有適當過渡措施，突然間放鬆管控，有可能導致疫情突然間爆發。真正的危險，在人們放鬆警惕和預防時。有人悲觀提醒，清零終止日，恐怕才是中國疫情真正開始時。

白宮防疫 顧問佛奇也警告，停止清零、管控，中國可能出現一波新的新冠感染潮，這不但會使國家醫衛系統不堪重負，更可能因集中感染誘發新的病毒變種出現，並在全球傳播。

三年封控，的確起到阻隔病毒的作用，感染死亡都非常低，但人們的免疫力同樣也很低。一旦解封，隨流動和接觸驟增，病毒很可能短時間內傳播開來。而過去三年，大部分資源用於核酸檢測和動態清零，對如何應對疫情的大爆發，準備不足。

一是疫苗 不足。老年人接種比例低，國產疫苗效力又不佳。最新統計，科興疫苗有效率僅12%，而中國至今拒絕引進國外疫苗。二是，醫療系統負荷能力尤其加護病床不足。一旦突發疫情，醫衛系統難以應對。美歐疫情走到今天，其實已付出沉重代價，交了學費的。

中國防疫由政治主導，專家的話，只有在符合領導意圖時才被採納，而大多數專家也學會了唯領導馬首是瞻。即使敢言如張文宏，違背上意的話也不能說，只好委婉提示、點到為止。

到頭來，三年抗疫，「東升西降」。一大堆毫無用途的文宣名詞，數百萬權力無邊的大白，而中國最需要的，是創造一個開放自由的環境，以便用科學對抗病毒，讓專家指導防疫。