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為台積電的打拚精神喝采

金山人語
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當年85℃麵包店來灣區，乃至鼎泰豐進駐矽谷Valley Fair商場，台灣人齊心高興，覺得是台灣飲食文化實力的展現。意外的是，6日台機電TSMC在亞利桑納鳳凰城歡慶美國廠進機典禮，連美國總統拜登都特地到場致詞時，朋友圈裡的反應卻很分歧，有懷疑也有困惑，好像這個進展讓台灣失去了什麼似的。

反應之一是，台積電有如讓美國壓著頭逼著來美國設廠的。台積電裡的台灣遲早被沖淡。

反應之二是，台灣的護國神山TSMC成了美國教訓扺制中國的一個棋子。

反應之三是，台積電沒那麼神，別以為已經超越英特爾，人家英特爾有自己的產品，台積電只不過是做代工。

發出這些反應的都是有知有識之人，在美國受高等教育，有的回台灣發展良好，有的留在美國安身立命。最令人不解的是，大家對曾經有恩於自己的美國，在政治上卻有很多保留和不滿，延伸成為複雜的情緒，交雜著對中國的情感以及對台灣的憂心，讓不少人在台積電總裁劉德音開心開香檳之時，沒法全然高興，一位老同學的反應是：可憐的劉德音！

何不替台積電鼓掌，為創辦人張忠謀高興？

就在台積電美國廠進機的同天，收到矽谷友人傳來Youtube網紅Winston Sterzel的視頻，名為「為何中國無法製造晶片？( Why China Can’t Make Chips)，開宗明義就說，中國近年來雖有亮麗的經濟，但科技基礎仍是薄弱的，並舉原子筆頭小鋼珠為例，全球原子筆或許都是中國製造，筆頭卻一直必須從德國、日本進口。中國能夠自己製造筆頭，遲至2017年。

如果中國人看這視頻能夠抑制憤怒，將之視為愛深責切的期許，必須承認Winston Sterzel觀察有參考價值。

回頭看台積電，是徹頭徹尾美國所培養出來的張忠謀，在當初台灣政府大力支持之下，從無到有打出江山。就算是美國抗中的一個棋子，也強過什麼都不是、無足輕重。有實力才是game player，有本事才是人家看得見的棋子。確實台積電的專長是代工，為人作嫁，大家認的是Tim Cook的iPhone，沒有人知道TSMC，拜登連「奈米」都念不出來呢。

但這是科技人敬重的本事，沒有晶片，世界停擺。台積電進機的同一天，英特爾宣布大裁員呢。

兩個多鐘頭裡最令人感動是老董事長張忠謀的話，他說進機是「開始前的結束( the end of beginning）」 未來要非常努力才算成功。來美國設廠是他的夢，20多年前失敗過，夢想成夢 魘。如今棒子傳到劉德音手上，開始的浪漫消失、最初的興奮消失後，還有很艱苦的工作要做。

這就是科技人的打拚精神，值得大家放下懷疑，衷心為Morris Chang加油與喝采。

台積電 拜登 矽谷

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