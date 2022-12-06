喬治亞決選 民主黨51票在望

金山人語

喬治亞州的參議員決選今天舉行，沃諾克(Raphael Warnock)有望擊敗對手，讓民主黨 在參院 拿到第51票；雖然民主黨已在11月8日的選舉拿到50票，但51大於50，多拿到一票，對民主黨在參院利多。

期中選舉後，參院的形勢是民主黨50票，共和黨 49票。如果民主黨只有50票，就要靠副總統賀錦麗的一票，才能定乾坤；如果是51票，就可順利拿到多數，無須出動賀錦麗。

51票還有一有利因素，因為是多數，民主黨將可在參院主導所有委員會，實質控制參院；如果這次決選被共和黨拿下，那麼在票數上，就是50對50，沒有一黨是多數，在委員會的組成上誰也沒有優勢。委員會由民主黨主導，未來兩年參院通過提名案(例如法官等的確認)，民主黨就可取得優勢。

期中選舉結果顯示，沃諾克和沃克得票接近，因此共和黨對沃克(Herschel Walker)寄以希望，但選前一周，民主黨的沃諾克開始領先，例如5日公布的四項民調，都由沃諾克領先，平均領先4.5%。又如2日公布的CNN民調顯示，沃諾克以52%領先沃克的48%。

選前民調顯示，共和黨對沃克失去信心，因為沃克爆發連串醜聞；更使他失去選民支持的是，他死忠前總統川普，但川普在喬治亞卻不受選民歡迎。川普支持的坎普(Brian Kemp)，得票53.4%，順利連任，他連任後大力支持沃克，但是反而讓沃克更不利，民主黨打反川普牌，所以在選前取得優勢。

對於喬治亞的政情，除了川普效應，輿論更關注的是，作為長期支持共和黨的紅州，近年在民主黨開拓南部的戰略下，已經出現轉變，由紅州變為紅藍實力接近的州，這是民主黨近年力攻南部所創造的新形勢。如果民主黨繼續開拓下去，向來由共和黨控制的南部，將逐漸變色。

民主黨開拓南部，向紅州進攻，主要策略是，選用有新思想的年輕參選人，年輕是要對抗南部政治人物普遍老化，新思想是對抗南部的保守政情。沃諾克是喬治亞州亞特蘭大Ebenezer浸信會教堂的資深牧師，這個教堂是1960年代馬丁路德金長期駐守的教堂，因此成為精神信仰重地。

11月8日曾競選喬治亞州長、但以些微票數落敗的艾布蘭(Stacey Abrams)，也是民主黨近年開拓的新人，她2007至2017任喬治亞聯邦眾議員，今年參選州長，挑戰爭取連任的坎普，結果得票45.9%，輸給坎普。坎普四年後將受任期限制，艾布蘭再選州長，將大有機會獲勝，民主黨在喬治亞的實力將再上一層。