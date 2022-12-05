金山人語

卡達世界盃 如火如荼，沒有獲得參賽資格的中國，足球 卻出了大新聞。前中國國家足球隊主教練李鐵涉嫌嚴重違法，被中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

中國足球從來不缺新聞。這也不是官方第一次掃蕩足球界。早在2013年的「反賭掃黑」行動中，就有多位前中國足協副主席落馬。儘管如此，李鐵出事的消息還是令人關注。因為從球員到教練，李鐵都可以說是中國足球的代表人物，可說是中國足球的門面。現在他更成為第一個被查處的前國家隊主教練。

卡達世界盃讓很多中國球迷想起了20年前的2002年韓日世界盃。那是迄今為止中國足球隊唯一一次打入世界盃決賽圈。李鐵正是那一支中國隊的主力。球員時代的李鐵，以體力好、號稱「跑不死」而成為當時執教中國隊的傳奇教練米盧蒂諾維奇的愛將，委以防守型中場的重任。

雖然中國隊第一次世界盃之旅三場全敗，但已經是迄今中國隊在世界賽場上的最尖峰時刻。以李鐵為代表的那一代球員，在球迷心中占據了應有的位置。

中國很少有活人的塑像。但是在瀋陽五里河體育場，卻有一組打入2002年世界盃決賽圈中國足球隊群像。李鐵出事後，他的塑像已經被迅速移除。

退役之後，李鐵進入教練席，擔任中超聯賽武漢俱樂部主教練等職。世界名帥里皮擔任中國作家隊教練期間，李鐵獲任里皮的助手。里皮辭職後，李鐵接任主教練，並帶隊參加2022世界盃亞洲預選賽。

目前獲得訊息，李鐵的問題主要出在他擔任教練期間。疑似「罪名」包括受賄、打假球、涉及多方利益衝突等。

當看到卡達世界盃上，中國的鄰居日本和南韓表現出色，分別擊敗老牌勁旅打入16強。中國球迷羨慕之餘更加失落，紛紛怒罵李鐵「蛀蟲」、「中國足球的罪人」，要求對他嚴懲。

但是中國足球的水太深了。中國足球淪落到現在的局面，問題太多了，很難全部推到李鐵一個人身上。某種程度上，李鐵也只是一個替罪羔羊。現在最大的看點，是他會牽扯出多少其他人和事。

最近又傳出恆大 集團總裁許家印因債主追債而上演跳樓鬧劇。許家印也曾是中國足球炙手可熱的人物。就在幾年前，許家印還是與馬雲平起平坐的超級富豪，一手打造巨無霸恆大集團。據說因為習近平喜歡足球，許家印投其所好，斥巨資打造恆大足球俱樂部，以天價高薪請來多位強外援，以及里皮、斯科拉里等世界名帥，並兩次獲得亞洲俱樂部冠軍，一度成為中國足球盛景。

但是好景不常。隨著中國經濟降溫房地產市場萎縮，恆大陷入債務危機，中國金元足球也迅速泡沫化。富可敵國的恆大足球俱樂部已煙消雲散。中超賽場上，球員打出「中國球員也是人」的討薪橫幅，成為中國足球亂象的新例證。

要救中國足球，揪出一個李鐵還遠遠不夠。