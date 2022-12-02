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躺倒的大學生 終於站了起來

金山人語
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儘管國內外有各種分析，但「白紙運動」最終怎樣收場，目前難以預測。

但至少有兩點，可以作出肯定結論：其一，中國年輕大學生不都是所謂的精緻利己主義者，當他們認為「到了最危險的時刻」，會勇敢地站起來，不再躺倒或跪爬，而是挺直脊梁振臂一呼。

其二，不管怎樣收場，白紙運動從此改變中國。口號已喊了出來，窗戶紙已被捅破。它是一個標誌，長時間累積的能量在忍無可忍之下一夕爆發，但這只是長久沉寂的火山的第一次湧動，此後的中國，恐將進入抗爭活躍期。

如果說，第一點讓人對未來的中國寄予希望的話，那麼，第二點則讓人不能不對近期發展感到擔憂。問題與困境，不會短時間消解，人們不滿的情緒要發洩，而政府可退讓的空間卻很有限。

疫情是第一大事。抗議運動興起後，一些大城市開始快速解封，減少核酸檢測、放寛綠碼要求、解除社區封控等。政府新口號是，快封快解，應解盡解。 

解封有兩種可能，一是疫情雖在，但無大爆發，政府民間尚可平安度過。若如此，便證明清零封閉政策徒然浪費資源，政府的公信與威望將受重創，會增添不穩定因素。

另種可能是，解封暫緩民怨，但加速了病毒擴散。而疫情流行三年，中國迄今未能按國際科學標準做好應對準備，包括實際的防治措施，及必要的心理準備。

醫界早有共識，病毒不可能完全滅絕，疫情不可能清零。切實有效地應對疫情，一是疫苗研發，二是增加重症監護床位，這已被走過疫情高危期的國家所證實。

但中國堅持走自己的路：清零、封閉和方艙。白紙運動後，山東投注230億元建造可容20萬人的永久方艙，表明中國不改既定政策。同時，雖知道國產疫苗效果不佳，中國卻拒絕進口美歐相對有效的疫苗。有人換算，用230億購買輝瑞疫苗，足夠山東全省每人注射兩劑，也可用於添購加護設備，防疫效果將會大不同。

長期的清零宣傳，已造成全社會聞疫色變的恐懼氣氛，視病毒為敵、視陽性為恥辱。如若解封導致疫情飆升，政府迫不得已重拾清零，勢必造成更大的恐慌和不安。

除清零帶來的不自由及生活長久失序外，人們的不滿還源自於對經濟和就業的擔憂和焦慮。公司裁員，生意倒閉，人們不敢消費，經濟失去疫前火熱景象。而隨數百萬畢業生走出校門，年輕人就業市場前景黯淡。

白紙運動爆發後，政府進一步收緊言論，強檢手機，取締所有翻牆軟體，對運動帶頭者也必秋後算賬。抗議引來強化控制，更嚴更強的控制又會激起更深更廣的不滿。未來五年，中國社會恐被新的動盪與不安籠罩。

疫情 白紙運動 疫苗

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