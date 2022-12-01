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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

你有白紙 我有選票

金山人語
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來美已50年的朋友，選擇在台灣九合一選舉次日從矽谷回去台南老家。台大畢業的他從不掩蓋自己像聖誕樹顏色的屬性，但一下飛機等待他的是民進黨大敗的消息。即使在綠軍選贏的台南市，連任的黃偉哲也只小贏國民黨對手。

電郵裡他說：在台南吃了十樣夢想中的小吃及冰果甜點，又在台南大飯店吃了早餐多様小碟小碗，沒一樣是夢中的口味，他問：「是我變了？還是菜的材料及做工變了？」

「老僑 」 心情之落寞可想而知。

然而，一天後中國主要城市的「白紙革命」的吶喊就響遍全球。看大陸、想台灣，台灣人至少還能用手裡的一票狠狠教訓執政黨，中國年輕人則只能舉起手裡的一張白紙，弱弱表達對共產黨的不滿。

朋友圈裡光譜偏藍的人一掃兩年來的怨氣，兩年前蔡英文以817萬票風光當選，「藍朋友」覺得隧道底再看不到亮光。但這次漂亮拿下了北台灣，士氣如虹。我問一位回台灣去的醫師朋友此刻是否心情很爽？他說：「 藍軍勝還不夠，要有藍軍總統才行。」

選後分析廣受肯定的居然是兩個日本人。他們的看法可供參考。東京外國語大學教授小笠原欣幸選前預測名單除金門縣以外全部命中，因而取得話語權。他說，中國不斷釋放武統訊息，國民黨並沒有辦法提出有說服力的中國政策。美中對立的強化，對國民黨也不利。所以2024的台灣總統大選，對國民黨仍是苦戰。他解讀民進黨慘敗可看作政治局勢重新歸零，好好挑選候選人並對選民作出好的論述，民進黨2024年勝選的機會仍很高。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫目前人氣很高。他的觀察是，民進黨在短短時間失去了中間選民和年輕人的支持。輸得這樣慘已不能說是戰術上出問題，而是戰略的問題。如何挽回？是當務之急。

國民黨喊「票投民進黨，青年上戰場」，這句話厲害。民進黨既乏足以抗衡的說辭，又強調兵役延長的可能性，終於挑起了「怕死」這個最主流民意。怎能抱怨「抗中保台」 催不出票來？ 中國武統台灣的威脅若不改變，民進黨想把年輕人的票找回來，絕對不簡單。

爭取中間選民難度又更高，閉眼睛想想親友圈究竟有多少人「既非藍也非綠」？藍綠議題台灣已吵了40年，很難說服彼此，不在乎的人則繼續不在乎。

遠在美國的台灣人其實該以故鄉為豪。每兩年一次的選舉，不管選地方父母官還是中央執政班子，總要有一半的人失落。但贏者不敢高興，輸者不必絕望，民主的這套劇本，台灣人演得太好了。

民進黨 國民黨 日本

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