金山人語

1963年9月1日，中共 中央機關報「人民日報」在一篇文章中引用了毛澤東於1957年11月，在莫斯科舉行的各國共產黨 工人黨代表大會上講的一段話：「我和外國一位國務活動家（註：印度總理尼赫魯）辯論過這個問題。他相信如果打一場原（核）子戰爭，整個人類都會消滅。我說如果糟到不能再糟，一半人都死了，另一半人還活著。帝國主義將被夷為平地，全世界都將成為共產主義的。多少年內又會有27億人而且肯定會更多。」

尼赫魯反對核子戰爭，認為人類將因此毀滅。毛澤東說不怕，大不了全世界死一半人。全球帝國主義將因此灰飛煙滅，全世界成為共產主義勢力的天下。

當時的蘇共中央第一書記赫魯雪夫在其回憶文章中透露，毛澤東當時表示，不怕打核子戰爭，中國可以為此犧牲三億人。

在毛澤東看來，只要能達到共產黨「占領全球」的政治目標，全世界死十幾億人，中國死三億人，都算不了甚麼。

1957年莫斯科會議之後，從1958年開始，中國發生了連續三年的「自然災害」。據有近60年中共黨齡的前新華社記者楊繼繩的著作「墓碑：中國六十年代大饑荒記實」，1958年至1961年，中國大陸氣候整體屬於正常，並沒有特大旱災、特大水災或異常低溫。這三年中國餓死了3600萬人，主要是政治原因。

毛澤東為了推行的人民公社、總路線和大躍進「三面紅旗」這個政治目的而採取的政策，不惜餓死數千萬平民百姓。如果對生命有絲毫的尊重，不可能在長達三年之中，允許發生餓死這麼多人的悲劇。

前「人民日報」評論部主任編輯馬志誠和該報資深記者凌志軍的著作「交鋒－當代中國三次思想解放實錄」披露，中共元老葉劍英在一次會議上說：1966年到1976年的中國文化大革命中，全國整了一億人，死了兩千萬人。這是毛澤東為達到他的政治目的：發動文化大革命，不借以幾千萬中國人民的生命祭旗。

從中共的這些歷史看，就不難理解新冠疫情爆發以來中國發生的事情：許多人沒有死於新冠肺炎，卻因為清零政策措施而失去生命。最新例子是24日新疆 烏魯木齊的火災，因封控而設的圍欄和路障以及因此而停放多時的汽車，阻攔消防車及時滅火，導致十人死亡。這件事引發了近日中國大陸各地的大規模示威和「白紙運動」。

習近平25日發電報慰問所羅門地震受災者，對新疆火災死者不置一詞。他只在意清零這個政治目標，根本不在乎老百姓的死活。