我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

中共不尊重生命

金山人語
金山人語
金山人語

1963年9月1日，中共中央機關報「人民日報」在一篇文章中引用了毛澤東於1957年11月，在莫斯科舉行的各國共產黨工人黨代表大會上講的一段話：「我和外國一位國務活動家（註：印度總理尼赫魯）辯論過這個問題。他相信如果打一場原（核）子戰爭，整個人類都會消滅。我說如果糟到不能再糟，一半人都死了，另一半人還活著。帝國主義將被夷為平地，全世界都將成為共產主義的。多少年內又會有27億人而且肯定會更多。」

尼赫魯反對核子戰爭，認為人類將因此毀滅。毛澤東說不怕，大不了全世界死一半人。全球帝國主義將因此灰飛煙滅，全世界成為共產主義勢力的天下。

當時的蘇共中央第一書記赫魯雪夫在其回憶文章中透露，毛澤東當時表示，不怕打核子戰爭，中國可以為此犧牲三億人。

在毛澤東看來，只要能達到共產黨「占領全球」的政治目標，全世界死十幾億人，中國死三億人，都算不了甚麼。

1957年莫斯科會議之後，從1958年開始，中國發生了連續三年的「自然災害」。據有近60年中共黨齡的前新華社記者楊繼繩的著作「墓碑：中國六十年代大饑荒記實」，1958年至1961年，中國大陸氣候整體屬於正常，並沒有特大旱災、特大水災或異常低溫。這三年中國餓死了3600萬人，主要是政治原因。

毛澤東為了推行的人民公社、總路線和大躍進「三面紅旗」這個政治目的而採取的政策，不惜餓死數千萬平民百姓。如果對生命有絲毫的尊重，不可能在長達三年之中，允許發生餓死這麼多人的悲劇。

前「人民日報」評論部主任編輯馬志誠和該報資深記者凌志軍的著作「交鋒－當代中國三次思想解放實錄」披露，中共元老葉劍英在一次會議上說：1966年到1976年的中國文化大革命中，全國整了一億人，死了兩千萬人。這是毛澤東為達到他的政治目的：發動文化大革命，不借以幾千萬中國人民的生命祭旗。

從中共的這些歷史看，就不難理解新冠疫情爆發以來中國發生的事情：許多人沒有死於新冠肺炎，卻因為清零政策措施而失去生命。最新例子是24日新疆烏魯木齊的火災，因封控而設的圍欄和路障以及因此而停放多時的汽車，阻攔消防車及時滅火，導致十人死亡。這件事引發了近日中國大陸各地的大規模示威和「白紙運動」。

習近平25日發電報慰問所羅門地震受災者，對新疆火災死者不置一詞。他只在意清零這個政治目標，根本不在乎老百姓的死活。

中共 新疆 共產黨

上一則

加州通膨紓困金發放 「可提前拿到」小心有詐

下一則

蘋果威脅下架推特？ 馬斯克嗆聲 不滿App Store抽成30%

延伸閱讀

列寧與毛澤東塑像被炸 警調查

列寧與毛澤東塑像被炸 警調查
習近平緊追毛澤東？美漢學家：毛聰明得多、習很脆弱

習近平緊追毛澤東？美漢學家：毛聰明得多、習很脆弱
華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代

華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
從「1割皇帝」到「習1強」透視習近平如何集權定於一尊

從「1割皇帝」到「習1強」透視習近平如何集權定於一尊

熱門新聞

盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
華人劉先生乘坐公交時，遭人推倒襲擊。眉頭縫了10針，半邊臉腫脹。（劉先生供圖）

北加華人公車上遭背後襲擊 眉頭縫10針半邊臉腫脹

2022-11-28 22:04
中國「白紙運動」在各地延燒。（歐新社）

白紙運動延燒 灣區僑胞：邊看視頻邊掉淚

2022-11-29 02:20

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳