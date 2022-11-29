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蘋果的清零劫

金山人語
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中國清零之亂，使蘋果股價連日下跌，28日跌至收市144元，比22日鄭州「iPhone城」工人暴動前的152元跌了5%；現在正值全年最重要的購物季節，iPhone卻嚴重供應短缺，展望本季收入將會大縮水，股價將繼續下挫。

鄭州廠工人超過20萬。分析師艾維斯(Dan Ives)估計，鄭州廠生產受影響，蘋果每天減少銷售收入10億元。整個購物季(感恩節至新年)，估計iPhone減產25%至30%，這真是蘋果的清零劫。兩個月後的蘋果財報(1月25日)，勢必在劫難逃。

習政府28日表示，暫時仍沒有取消清零的計畫，因此由現在到明年上半年，清零將繼續蹂躪蘋果。

工人暴動造成大衝擊，蘋果的直接反應是，必須加快擺脫「中國製造」，避免繼續受到牽連；蘋果痛定思痛，決定把更多的生產線和供應鏈移到印度。在工人暴動前，蘋果原已計畫，印度的iPhone產量，三至五年內達到全部產量的25%，但著名蘋果分析師郭明錤估計，經過這次暴動，蘋果將加快外移速度，三年之內印度的iPhone產量將增至全球產量的50%。

蘋果是全球最大市值公司(28日收市2.29兆)，鄭州廠則是全球最大iPhone工廠，因此這次工人憤怒抗議，成為全球大新聞，直接影響到全球第二大經濟國的形象；不但20萬工人的就業受到影響，世界工廠和全球供應鏈中心的地位也受到影響。郭明錤估計，這次暴動使iPhone全球產量減少10%。

習政府對企業的管理也成為焦點。習十年來重國企而輕私企，去年起更直接打擊私企(例如打擊互聯網平台)，經濟政策左傾，讓政治凌駕於經濟之上，這種傾向在這次憤怒抗議也可見到。例如，富士康廠區出現疫情已一個多月，富士康和廠委書記共同制訂封閉式管理，即：將工人與外界隔開，工人的食住和工作全在廠內；但這種管理雖然成功把工作和外界隔開，廠區內的工作環境和繁複複防疫措施卻令工人不滿，這是11月初10萬工人徒步離開廠區的基本原因。管理方只顧把工人和外界隔離的政治任務，卻忽略了防疫措施和工作環境，實在是一大敗筆。

對蘋果CEO庫克而言，這次暴動也是一大教訓。庫克2011年接班，2018年8月市值破兆，2020年8月再破2兆，成為全球最大市值公司。但庫克大舉向中國進軍，將生產線和供應鏈集中移到中國，這種「將所有雞蛋放在一個籃子裡」的策略，遇上意識形態高於經濟的習近平，終於出現問題。

庫克現在要擺脫中國製造，至少要數年時間；這真是成也中國製造，敗也中國製造。

蘋果 iPhone 庫克

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