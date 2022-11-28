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這次世界盃不一樣

金山人語
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萬眾期待的2022年卡達世界盃足球賽在一片爭議聲中開始了。這是一屆注定與以往不一樣的世界盃。正如很多媒體指出，卡達世界盃創下了許多「第一」。第一次由阿拉伯穆斯林國家舉辦，第一次在北半球冬季舉行，第一次在賽場內禁酒。更不用說這是有史以來最貴的一屆世界盃。

卡達世界盃更是疫情大流行以來，第一次在全開放環境下舉辦大型體育賽事。對中國的動態清零政策可能帶來意想不到的挑戰。當中國球迷在電視屏幕上看到，觀眾席上成千上萬老外聚集在一起狂歡，沒人戴口罩也沒人要求他們測核酸的時候，再聯想到當下中國嚴苛的封控措施，難免會產生某些疑問。以至於有人戲言，中國直播世界盃時應該給觀眾席打上馬賽克。也有球迷已經發現，中國中央電視台疑似刻意避開球迷慶祝畫面。

以往世界盃總是與夏季聯繫在一起。來自中國的資深球迷，大都有過與家人、鄰居、朋友聚集在盛夏夜空下，守著老舊電視機，一邊喝著啤酒高談闊論，一邊觀看世界盃足球賽的經歷。記得你們為自己支持的球隊每一個進球歡呼，為每一個失誤抱頭懊惱嗎？

這樣美好回憶，在這一屆世界盃是不會有了。主辦國卡達地處中東熱帶沙漠，夏季過於炎熱，不適宜舉行足球比賽。2022年世界盃於是破天荒地延期五個月，改到北半球的冬季舉行。然而冬天的世界盃實在感覺不一樣。

自然條件不理想的卡達究竟是否適合舉辦世界盃這樣的國際大賽？事實上卡達獲得本屆世界盃主辦權的過程本身就充滿爭議。美國等西方國家一直指責卡達靠「行賄」贏得主辦權。美國甚至還對相關人士啟動司法調查。前國際足聯主席布拉特最近更是坦承「選擇卡達作為主辦地是個錯誤」。

卡達建造世界盃場館期間，曾有大批外籍勞工因酷暑和惡劣工作環境而死亡，更成為本屆世界盃的一大汙點，也成為抗議目標。

世界盃開賽以來，最吸睛的當然是球場上的激烈對抗。但是在場外有另類對抗。多元性別LGBTQ浪潮的衝擊，成為一大熱點。作為保守的伊斯蘭國家，在卡達同性戀屬於非法，LGBTQ社區受到嚴厲打壓。歐美球員紛紛以多種方式表達對當地LGBTQ社區的聲援。國際足聯則站在東道主一邊，強力禁止彩虹標誌等出現在球場內，不惜威脅要對違規球員處罰。

LGBTQ權益運動早已不限於同志聖地舊金山，也不限於有一成的州議員自認LGBTQ分子的加州，而是已經席捲全球，並正在向最頑固堡壘，伊斯蘭社會發起衝擊。世界盃場內外的對抗，本質上是西方自由文化與伊斯蘭文化的衝突。

國際足球界向來是反歧視的最前線。球員有正義感同情弱勢族群，應該肯定。不過世界盃畢竟是全世界球迷的節日，未必是表達抗議的最佳場合。最好還是體育歸體育，把所有分歧留在賽場外面，給球迷一個單純熱鬧的世界盃。

世界盃 LGBTQ 足球

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