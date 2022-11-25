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兩國對抗 不要為難留學生

金山人語
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最近身邊發生的兩件事，讓人真切地感受到夾在美中之間的中國年輕學生，是多麼糾結和無助。

A學的是心理學，兩年前本科畢業時，恰逢疫情爆發，在家人催促下只好返國避疫。但她不願參與家族生意，疫情緩和後準備返美。但從申請學校到簽證，已不再像第一次來美時那般順暢。幾次碰壁後，只好申請英國學校，打算兩年後繞道來美，繼續學業或就業。

B學影視製作，畢業後實習機會即將結束，為保持身分打算掛靠學校，但需家裡資助。父母則認為，美國目前情況很糟，經濟、疫情不說，政府民間對中國人的猜疑視敵，讓他們對女兒滯美深感不安，因此拒絕資助，堅持要她返國。

說敵視未必是事實，大學仍接納來自中國的學生。但今天美國社會對華人的態度，與30年前比的確大不同。從川普到拜登，美中進入全面對抗；有望接眾議長的麥卡錫日前還表示，上任後設「中國特別委員會」，對中採取更強硬態度。所有這些，再經過中國政府與媒體有意無意的渲染，確實製造了「美國決心把中國打倒在地」的氣氛，中國家長的擔憂並非空穴來風。

簽證困難增加，加上兩國間不友善的氣氛，迫使許多本計畫來美的學生望而卻步，嚴重阻礙了正常的學術交流和接觸。而關鍵的問題在於，要想增進文化上相互了解，尤其是要想用西方普世觀念影響中國年輕一代，這種交流和接觸，必不可少。

華裔學者Diana Fu日前撰文，呼籲對中國學生敞開大門。她建議，美國「應將與中國年輕人接觸視為其外交策略的一部分」，放寬而不是收緊簽證，積極吸引中國學生。一方面，正常的交流可以阻止雙方間的不信任演變升級為衝突對抗，另方面，美中最根本的分歧在價值體系，中國向年輕人灌輸特定意識形態，美國的戰略回應就應確保這些年輕人有機會接觸到自由民主思想，因此不應將他們擋在門外。

中國人對美國的「愛恨情仇」，與其他國家並無二致。若問世上最恨哪一國，答案必是：美國；但若國門大開可以自由出入，大多數人的首選地，肯定也是美國。但從毛時代起，防止和平演變就被列為學生思想教育的要義，近年，自由人權民主更被斥為不合國情的西方騙局。恨美，是官宣長久努力的成就。近年「反美是工作，留美是生活」的流行說法，頗能反應政府民間這種分裂的心態。

因此，美國應一如既往，展現民主應有的自信和氣量，張開雙臂歡迎中國留學生。這是一場軟實力的較量與爭奪，「Z世代的中國人不應被視為威脅，而應視為機遇。」而年輕人用腳投票，才是對當權者最強有力的制裁。

疫情 簽證 中國留學生

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