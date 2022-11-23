中央地鐵的前世、今生和未來

經過四年多的延誤，進入舊金山華埠 的地下電車──中央地鐵 終於將在明年1月正式通車。此時或許可以了解一下這條第一次從地下進入華埠之公共交通路線的前世和今生，並展望一下其未來。

中央地鐵的「前世」，至少可以追溯到1968年開始的加州480高速公路。當年透過海灣大橋即80號高速公路從東面來的汽車，以及透過101高速公路從南面來的汽車，都可以經過480公路直接進出舊金山華埠。從Washington街下480公路，從Clay街上480公路，出入華埠極其方便。

480公路又稱海傍公路（The Embarcadero Freeway），就懸在現在的海傍大道上方半空，沿路長長的一條。1980年代開始有人提議拆除480公路，理由之一是破壞海傍大道的景觀。1986年，經時任市長范士丹等人推動，拆除480公路的提案交給選民表決，提案敗北。舊金山「紀事報」當時說，這是范士丹從政以來最大的一次失敗。

480公路暫時保住了，沒有料到1989年發生大地震，震壞並關閉了480公路，儘管加州交通廳有意修復此路，但時任市長艾格諾斯執意拆路，他不顧主要是來自華埠的反對，也不同意就此事再次舉行全民公投，並爭取到11位市議員中的六位支持，通過了議案拆路。

艾格諾斯簽署上述議案的同時說，已從聯邦政府爭取到經費，修建一條進入華埠的地下通道。但這條地下通道並非今日之中央地鐵的路線，而是從海傍公路的地底下，經Broadway轉彎進入華埠。

1991年2月27日。艾格諾斯主持了480公路的拆除儀式。此情景仿佛昨日：起重機吊起巨大的圓鐵錘，撞下480公路上一大塊水泥。艾格諾斯在一旁得意地笑著。

那時至今，近32年過去了，在耗資近20億元即超支20%、工期延誤4年之後，進入華埠的「地下通道」中央地鐵終於完工。這或可簡稱為中央地鐵的「今生」。

「未來」呢？公車當局說，到2030年。中央地鐵每日載客量預計將達到4萬3500人次。而480公路拆除之前，每天有11萬輛車次通過。

中央地鐵的線路上，有馬士孔尼會議中心站以及聯合廣場站。馬士孔尼會議中心常年有全國以及世界各地來人出席會議。聯合廣場則是灣區三大重要購物中心之一。 希望中央地鐵能把來開會的人，以及來購物的人吸引到華埠。

中央地鐵通車，最解脫的人應該是士德頓街上、 近13年來飽受地鐵工程影響的諸多商家，他們終於可以擺脫工程帶來嘈音、灰塵以及交通不便等，痛痛快快地做生意了。

希望中央地鐵給華埠帶來好運！