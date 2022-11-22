馬斯克改造推特 會成功嗎？

金山人語

馬斯克 上月底用440億收購推特 ，至今三周，期間他採取了連串大動作，包括大裁員(推特員7500人，裁一半約為3700，然後又再裁那些批評他的員工1200人)，將推特從上市公司改為私營公司(不再受政府監管)，以及推出增加收入的措施(用戶身分驗證月費7.99元，還讓用戶向知名用戶發推文，藉此收費)。

連串大動作目的是對推特進行改造。值得注意的是，為了順利推行改造措施，他向員工說，若不改造，推特就會破產，因為推特創辦16年以來，一直虧損，推特目前每天虧損400萬元，所以不改造就破產。他顯然是利用破產恐嚇員工，必須接受他的高強度工作要求。馬斯克引矽谷大老、前英特爾CEO葛洛夫之言說：「唯有恐慌，才能生存。」馬斯克用破產，製造危機，藉此推行危機管理。

大家又注意到，他這招破產危機管理法，以前也用於Tesla 和SpaceX，而且兩者都很成功。2018年12日，Tesla出現財務危機，無法支付員工工資，馬斯克向員工說，Tesla面臨破產；2017和2018是Model 3生產關鍵期，馬斯克要求車廠員工高強度工作，他自己一周工作120小時，晚上睡在車廠的沙發上，由於工作緊張，要吃安眠藥Ambien才能入睡。SpaceX也在2017年出現財務危機，當時馬斯克要求員工，每兩周為客戶發射一次火箭，將人和貨物運到太空，藉此增加收入。

現在的問題是：Tesla和SpaceX的危機管理成功，並不表示推特也能成功。Tesla和SpaceX使用危機管理時，還是兩家公司的初期，在矽谷的初創公司文化下，危機管理較易成功。但推特的發展己趨穩定，況且社交媒體與科技公司的Tesla和SpaceX不同，有推文的內容考慮。

更重要的是，推特要扭虧為盈不容易；Tesla和SpaceXh的員工拚命工作，在產品(Model 3和循環再用火箭)成功後，可獲巨大回報(包括股票選擇權)，但推特員工用命工作，卻不一定能得到高回報，因此馬斯克要求推特員工高強度工作，欠缺有力鼓勵。

馬斯克的理想主義更值得注意：Tesla是用電動車取代汽油車，這是挽救地球，太空飛行，是要衝破地球限制，到火星殖民，兩者都贏得不少人支持。那麼，馬斯克改造推特，有什麼理想？他說他要將推特發展成為一個言論完全自由的人民廣場(town square)；但是輿論對他這個想法，批評多支持少；更多人擔心的是，他改造推特，可能導致內容的監管失控，讓推特淪為假新聞氾濫的世界。