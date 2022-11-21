金山人語

航太總署(NASA )Artemis-1探月火箭於美東時間16日凌晨1時47分，從佛羅里達的甘迺迪航天中心發射台騰空而起，奔向月球。火箭升空的那一刻，巨大的引擎噴射出的熊熊火焰映紅整個天際，震耳欲聾的嘶吼彷彿是回擊所有質疑嘲諷。

這次任務確實來之不易，經歷了兩次因燃料洩漏等故障、兩次颶風來襲，延遲近三個月後，才得以成功。發射過程也充滿戲劇性。正當數十萬人在現場及網路觀看，等待發射的那一刻，傳來最令人擔心的壞消息：火箭加灌燃料時再次發生洩漏。之前的發射嘗試，就是因為同樣狀況被叫停。

NASA指揮官當機立斷，作出史無前例的決定：派遣Red Crew敢死隊前往火箭發射台進行緊急搶修。Red Crew成員不辱使命，順利完成任務，解決了燃料洩漏問題。

剛鬆了一口氣，卻又傳來監測雷達損壞的消息。工程師再次展開搶修。失望的觀眾紛紛發洩不滿，認為這次發射又跳票了。對NASA的質疑、嘲諷挖苦聲浪充斥YouTube評論區。

就在許多人糾結，究竟是睡覺去還是繼續等待，突然發現已經停止的倒計時又開始走動了，距離發射還有十分鐘。倒計時歸零的那一刻，在萬眾矚目下，Atemis火箭點火，發射成功。NASA這一次終於沒有再令人失望。

紐約時報 指出，Artemis這次得以發射成功，關鍵在於三名Red Crew成員冒著生命危險進行現場搶修。加灌了燃料的火箭是極為危險的。這種情況下進入發射台火箭底下工作，需要很大的勇氣。讓我們記住他們的名字：Trent Annis、Billy Cairns和Chad Garrett。

NASA這次的表現值得讚揚。但也應檢討，為甚麼最後時刻還出現這麼多狀況？希望下次不要再讓人那麼揪心。

Artemis火箭是航天科技史上的奇蹟，是人類製造最大最強的運載火箭之一。與Artemis相比，SpaceX公司製造最大的獵鷹-9重型火箭就像個玩具。Artemis的最大LEO低軌道運載力達到驚人的130噸。中國目前最大的長征-5火箭為LEO運載力為25噸。

資深航天愛好者可能覺得Artemis火箭有些眼熟，並不奇怪。Artemis第一級五台RS-25火箭發動機，正是以前太空梭(航天飛機)上使用過的。太空梭退役後，發動機被拆下來封存，並用作Artemis火箭主發動機。Artemis的兩枚火箭助推器，也是在以前的太空梭助推器基礎上製造的。

美國最新的探月火箭用舊發動機，看起來有些「寒酸」，實際有好處。RS-25發動機以前曾多次進入太空，可靠性得到驗證，性能也完全滿足需求。使用這些成熟的發動機，比重新設計製造一款新發動機，要經濟實惠得多。這些「老兵」能在退役封存多年後，再次為人類重返月球作出貢獻，也算物盡其用，完成歷史使命。

繼Artemis-1之後，按計畫Artemis-2將於2024年進行載人繞月任務。如果一切順利，Artemis-3將於2025年將太空人 送上月球。

第一步已經邁出，讓我們期待重返月球的那一天。