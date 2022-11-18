我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

金山人語／大學操場上的爬行族

金山人語
金山人語
金山人語

中國大學校園最近興起爬行風。傍晚時分，一群學生聚集操場上集體練爬，或跪成一排向前移動，或繞圈圈。網上有「 爬爬群」，大家呼朋喚友一起「爬爬樂」。

聽到這一消息，第一個念頭就是聯想到中學課本裡的「從狗洞裡爬出」：

為人進出的門緊鎖著／為狗爬走的洞敞開著／一個聲音高叫／爬出來吧，給爾自由／我渴望自由／但…。

有責任管束學生一言一行的校方，為化解尷尬，稱這是「健身」，還好心提醒學生要注意爬法，爬得不當會傷身。

不否認有人是為健身，民間早就有「爬功」；也不排除有人想藉練爬結交朋友，不想總宅在屋裡。但大多數人明白，校方也心知肚明，如此「惡搞」實為排遣心中鬱悶，不為強壯四肢，只為精神釋放和情緒渲泄。

即然不能站直，那就躺平；而當躺平也很困難，那就只好跪在地上爬啦。這是不為藝術的「行為藝術」：用扭曲的爬行，表達對無法挺直腰板自由前行的憤怒和抗議。

網友謔言，這是「遠古的呼喚」，人類今天直立行走，就是從四肢爬行進化來的，重新匍匐在地，既是以「退化」的方式抗議現實中對文明與進步的任何阻礙，也是在自知無力改變現狀情況下的自我醜化和嘲諷。

人們常用「精緻利己主義者」評斷大學生，指責他們是自私自利、沒有理想和責任感的一代。此語出自北大教授錢理群，他說，大學包括北大，正在培養精緻的利己主義者，他們高智商、世俗、老道、善於利用體制達到自己的目的。而問題的關鍵在於，這些沒有自由和獨立精神的「人才」，正是體制所歡迎的，並被體制培養成接班人。

換言之，是大學按體制規定，打造了「精緻的利己主義者」，然後他們被體制吸收，確保體制代代相傳。因此，錢教授說，他不責備學生，因為「這不是學生的問題」，而是大學與體制的問題。

回想起來，上世紀八○年實足值得珍惜。那時，人們剛走出封閉孤立，物質仍貧乏，但精神富足而自由，整個世界向你敞開，無限可能性擺在面前。那是一個個性張揚的年代，有詩與遠方，創意無限，地遠天高。

然而這一切，隨八○年末廣場上的槍聲，戛然而止。

之後，商業大潮、經濟騰飛、娛樂至上…，唯理想、自由與創造的氣息漸弱。年輕人被世俗潮流裹脅，掙扎沉伏，應試、就業、住房、升遷。環境逼仄，讓他們自顧不暇、無力遠眺，只有與現實和體制妥協才能自保，於是就成了所謂的「精緻利己主義者」。

不要嘲笑和責備，青春荷爾蒙總要釋放；躺平、跪爬，未必是自暴自棄，而是為了明天能挺直腰桿，用自己的大腦獨立思考，用自己的雙腳自由前行。

健身 就業

上一則

舊金山「變裝桂冠」開放申請 補助金5.5萬

下一則

聖他克拉拉市長連任 49人隊挺貝克仍落敗

延伸閱讀

「美新與世界報導」大學排名榜單爭議多 公信力遭疑

「美新與世界報導」大學排名榜單爭議多 公信力遭疑
「平權法案」若終結 牽動大學至就業

「平權法案」若終結 牽動大學至就業
SAT答案卷運送途中飛走 德州一高中大學入學考試恐重考

SAT答案卷運送途中飛走 德州一高中大學入學考試恐重考
燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…
亞裔第一人…黃柳霜紀念幣發行儀式 金山總圖登場

亞裔第一人…黃柳霜紀念幣發行儀式 金山總圖登場

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19
圖為持槍劫匪在搶劫攝影師器材。（視頻截圖）

北灣舊金山拍婚紗照聖地 亞裔攝影師遭持槍搶劫

2022-11-13 21:13

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代