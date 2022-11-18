金山人語／大學操場上的爬行族

金山人語

中國大學校園最近興起爬行風。傍晚時分，一群學生聚集操場上集體練爬，或跪成一排向前移動，或繞圈圈。網上有「 爬爬群」，大家呼朋喚友一起「爬爬樂」。

聽到這一消息，第一個念頭就是聯想到中學課本裡的「從狗洞裡爬出」：

為人進出的門緊鎖著／為狗爬走的洞敞開著／一個聲音高叫／爬出來吧，給爾自由／我渴望自由／但…。

有責任管束學生一言一行的校方，為化解尷尬，稱這是「健身 」，還好心提醒學生要注意爬法，爬得不當會傷身。

不否認有人是為健身，民間早就有「爬功」；也不排除有人想藉練爬結交朋友，不想總宅在屋裡。但大多數人明白，校方也心知肚明，如此「惡搞」實為排遣心中鬱悶，不為強壯四肢，只為精神釋放和情緒渲泄。

即然不能站直，那就躺平；而當躺平也很困難，那就只好跪在地上爬啦。這是不為藝術的「行為藝術」：用扭曲的爬行，表達對無法挺直腰板自由前行的憤怒和抗議。

網友謔言，這是「遠古的呼喚」，人類今天直立行走，就是從四肢爬行進化來的，重新匍匐在地，既是以「退化」的方式抗議現實中對文明與進步的任何阻礙，也是在自知無力改變現狀情況下的自我醜化和嘲諷。

人們常用「精緻利己主義者」評斷大學生，指責他們是自私自利、沒有理想和責任感的一代。此語出自北大教授錢理群，他說，大學包括北大，正在培養精緻的利己主義者，他們高智商、世俗、老道、善於利用體制達到自己的目的。而問題的關鍵在於，這些沒有自由和獨立精神的「人才」，正是體制所歡迎的，並被體制培養成接班人。

換言之，是大學按體制規定，打造了「精緻的利己主義者」，然後他們被體制吸收，確保體制代代相傳。因此，錢教授說，他不責備學生，因為「這不是學生的問題」，而是大學與體制的問題。

回想起來，上世紀八○年實足值得珍惜。那時，人們剛走出封閉孤立，物質仍貧乏，但精神富足而自由，整個世界向你敞開，無限可能性擺在面前。那是一個個性張揚的年代，有詩與遠方，創意無限，地遠天高。

然而這一切，隨八○年末廣場上的槍聲，戛然而止。

之後，商業大潮、經濟騰飛、娛樂至上…，唯理想、自由與創造的氣息漸弱。年輕人被世俗潮流裹脅，掙扎沉伏，應試、就業 、住房、升遷。環境逼仄，讓他們自顧不暇、無力遠眺，只有與現實和體制妥協才能自保，於是就成了所謂的「精緻利己主義者」。

不要嘲笑和責備，青春荷爾蒙總要釋放；躺平、跪爬，未必是自暴自棄，而是為了明天能挺直腰桿，用自己的大腦獨立思考，用自己的雙腳自由前行。