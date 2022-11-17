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馬漢新市長 矽谷新希望

金山人語
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今年6月馬漢( Matt Mahan）從初選拿到第二高票，和矽谷政壇老將查維茲(Cindy Chavez）雙雙進入11月的決選時，大部分聖荷西人都不知道他是誰，覺得很陌生，只知他是聖荷西十個選區裡的阿馬頓谷Almaden Valley、百花谷Blossom Valley一帶選出來的。

馬漢生於1982年11月18日，就在他明天滿40歲之時，當選全美第十大城市，也是矽谷心臟、聖荷西的市長。

美國雖是民主大國，選舉開票卻一直開不出來，真奇怪。郵寄選票暴增，選務單位應變乏力，開票牛步化，投票結束八天，聖荷西市長的拉鋸戰才在查維茲自認敗選之後落槌定音，選務處還在算票，查維茲認輸時的數字是馬漢得到24萬多票裡的51.32%，查維茲得到48.68%。票已開出九成，2.64%的差距難以追趕，

馬漢說，雖然查維茲比他多花200萬元，但他有草根支持，義工很多，令他感恩。雙方的選舉經費就花去800多萬元，查維茲兵足馬壯，340萬特殊利益團體的捐款裡她包辦大半，包括根本不在聖荷西市的49人隊都捐不少錢給她。

一位家住西聖荷西的華人這次不但自己投給馬漢，也第一次把大型宣傳牌立在自家草坪，不再怯於表態。她說，聖荷西必須改變！老腔老調不是辦 法。她參加一個家庭聚會，馬漢親自到場介紹自己，其中一個故事感動了她。

馬漢生長在聖他克魯茲農業小城華森維爾Watsonville，媽媽教書，爸爸是郵差，家境毫不富裕，卻能進入耶穌會辦的私立中學Bellarmine，成為生命的轉捩點。Bellarmine以學業著稱，現任聖荷西市長李卡多以及前任的Tom McEnery都讀過這所貴族學校。入學要考試，學費很貴。

學校提供獎學金，暑假來校打工做事200小時者可免學費。馬漢靠獎學金入讀，卻沒想到最大考驗是每天要花四小時來回於17號公路。十多歲的孩子，每一天必須清晨4時45分起床很痛苦，馬爸爸常得把他從熱被窩「拎」 出來，讓臉貼在冰涼地面才能讓他起床上學。

申請大學時馬漢最想上喬治城大學，沒想到哈佛收了他。他和臉書的查克柏格差不多同期，且住同一個宿舍。主修經濟並且第一名畢業的馬漢原可以成為臉書的最原始成員、賺大錢，但他志在從政。以高科技的角度從事社會工作則是以後的事了。

灣區居民普遍有著對場面上政客的不信任，也都覺得政壇需要新血輪。矽谷在國會的代表，除印裔羅康納，幾乎都是資深老面孔，捨棄浸泡矽谷政壇多年的查維茲，讓不到40歲的馬漢做做看，多少有這個意涵。

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