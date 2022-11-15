矽谷風暴 蘋果總部如鬼城

金山人語

矽谷裁員 風暴繼續擴大，紐時14日報導，亞馬遜又準備裁員1萬人，被裁者包括科技部門，如當紅科技產品智能助理Alexa的部門。亞馬遜創辦人長貝佐斯14日警告說，經濟衰退即將來臨，個人消費者和公司企業須存儲現金，才能渡過即將到來的難關。

臉書 上周宣布裁員1萬1000人，推特更要裁50%的員工(約4000人)；臉書和推特是知名公司，大幅裁員消息特別吸睛，也特別令人震驚，覺得矽谷突然爆發潮員潮；但其實科技公司近來年已紛紛裁員，因為聯準會積極升息，要用高息遏制40年來最高的通膨。今年6月的消費物價指數上升至9.1%, 10月仍高達7.7%，高物價嚴重威脅民生；由6月到11月，聯準會已四次提高利率，累計至3.75%(今年3月的利率仍是接近零)，這是數十年來升息最快的經濟緊縮行動。聯準會連續大幅升息，已將美國經濟推至衰退邊緣。升息對科技公司最為不妙，因為利率上升，直接導致收入減少。

除了臉書和推特，矽谷不少知名公司都宣布裁員，例如金融科技公司Stripe裁員14%(約4000人)、網約車Lyft裁13%(700人)、crypto貨幣買賣平台Coinbase裁18%(1100人)、網購公司Shopify裁10%(1000人)、社交網站Snap裁20%(1000人)、證券買賣平台Robinhood裁31%、特斯拉裁10%、微軟裁1000人。

裁員潮已造成哀鴻遍野，但更痛苦的是，向來躊躇滿志的高薪科技員工，還沒有被裁的，人人自危，因為不知自已何時成為被裁對象；高薪者、45歲以上者、初入行者、以及在家工作者，都感到貼身危險。

在家工作者的處境特別尷尬，自三年前疫情爆發起，在家工作成為潮流，科技公司員工人人可享此福利，工資不減，卻可以不上班；但現在裁員潮起，在家工作變為不利因素，因為員工隨時可因不上班而裁。推特曾率先帶領在家工作的潮流，現在馬斯克接管，立即下令取消在家工作。

蘋果執行長庫克14日也向在家工作扔石頭。他說，蘋果認為，員工最好與產品和其他員工緊密接觸，在家工作會造成疏離，不利工作和創新；「現在的蘋果總部，每到周五，就有如鬼城( ghost town)，空無一人。」

在矽谷最多員工的「三大」之中，臉書大裁員；Google也凍結招聘數月，有員工擔心，公司正在找人開刀；蘋果的庫克14日表示，將會謹慎招聘，不會再像之前那樣全面招聘，只會在有必要的部門招人。

高盛和大通兩大銀行都預測，今年底至明年上半年，美國將出現經濟衰退。矽谷的裁員風暴，可能要到明年下半年，才能平息。