推特裁員與社交媒體寒冬

金山人語

還記得你最早設立帳號的社交媒體是哪一個嗎？

馬斯克 以老闆身分入主舊金山推特 大樓之後，沒有立即解封前總統川普的帳號，也沒有馬上動手把推特改造成美國版的微信。他做的第一件事情是裁員 。

高科技公司裁員不是新鮮事。每當經濟不景氣，高科技公司裁員必然上新聞，被視為經濟衰退的信號。推特不是第一個也不會是最後一個裁員的高科技公司。

但是馬斯克不是普通人。同樣是裁員，馬斯克就讓人大開眼界。首先是裁員幅度，高達3500人，佔整個推特員工人數的一半。一下子把整個公司員工砍掉一半，這樣的「大手筆」大概也只有馬斯克才能做得出來。

更令人嘆為觀止的是，他採用了最簡單粗暴的方式。11月4日裁員的那天，推特大門緊鎖，全體員工都被下令不准進入辦公室。已經到了辦公室或正在上班路上的，也被下令回家等候通知。

馬斯克用電郵向員工發出裁員通知。對於沒有被裁的員工，通知發到工作郵箱。對被裁的員工則發到私人郵箱。許多員工發現無法進入公司電腦系統，才知道自己中刀了。

馬斯克以近乎法西斯政變的方式，開啟了他的推特獨裁者生涯。他的行為雖被批評為冷酷、不近人情，但是資本世界本質就是這樣：沒有溫情，沒有體貼，只有冷冰冰的雇用關係。如果你不能為老闆創造價值，那麼你就不屬於這裡。

自出道以來，他既能造火箭射衛星，又能造電動車，還能挖地底隧道，馬斯克似乎無所不能，成為世人崇拜的英雄。但是這次推特事件中的表現，正如一位朋友所說，顯示他更像是個心智不成熟的男人。他展現在世人面前的，只有任性妄為。

馬斯克說，他對推特「大斬宏屠」，是因為這家公司每天虧損400萬元。緊隨推特之後，另一家社交媒體巨頭Meta(前身為臉書)也宣布裁員，幅度更大，達到1萬餘人。

如果說社交媒體已經是夕陽產業，可能為時過早。但推特和Meta相繼大瘦身以求存，顯示社交媒體最好的時光已經過去。社交媒體與正在受到它們衝擊的傳統媒體一樣，也必然經歷從興盛到衰亡的過程，而且生命周期要比傳統媒體短得多。這是這個產業的性質所決定的。

推特和Meta都是殘酷的市場淘汰倖存者。在他們之前，無論曾經是美國第一大網站的Myspace、Google自己做的Google+，還是曾被喬布斯看好並得到蘋果支持的Ping，這些社交媒體都已經走入歷史。

馬斯克拯救推特的努力能否成功，尚難預料。另一方面，查克柏克或許看到社交媒體衰退不可避免，轉型Meta發展元宇宙。但是元宇宙無論是技術還是市場都遠未成熟，被投資專家稱為「有史以來最大的錢坑」。查克柏格如果不能說服世人元宇宙就是未來，接下來的日子還會更難過。