我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

此次期中選舉的最大輸家

金山人語
金山人語
金山人語

期中選舉投票，一些關鍵州的計票仍在進行中，但拜登總統及民主黨已開始慶功了。

此次選舉，各方多預期共和黨將掀起一股「紅色巨浪」，獲壓倒性勝利，就像近年歷次期中選舉一樣，一舉奪回參眾兩院領導權。共和黨這樣想，到處為人站台、為兩年後重新出山暖身的川普，也這樣鼓吹，連民主黨以及總統拜登也都作好了迎接失敗的心理準備。

但結果出人意料，紅潮未現，只見漣漪。民主黨並未兵敗如山倒，沒有大輸，就是小贏，自然值得慶祝。

最新計票顯示，參院爭奪戰，可能需下月複選決定；眾院最終會變天，麥卡錫已準備接任眾議長了，但所獲席位低於預期，只能算慘贏。

這不是簡單數字遊戲，而具實質後果。一方面，拜登未來兩年施政阻力會增大，若最後失去參院，甚至將成跛鴨總統，但另方面，共和黨極端分子發誓選後調查拜登、展開罷免程序的企圖，也宣告破滅。

共和黨雖可重掌眾院，卻也是過去30年在野黨期中選舉最差勁的一次；民主黨和現任總統固然飽受批評，但仍交出一份數十年來執政黨期中考的最佳答卷。

兩黨各有斬獲，似乎很難用「誰輸誰贏」一言以蔽之，但確定無疑的是，川普是此次選舉的「最大輸家」。選後川普暴怒，向身邊每個人吼叫，並推遲宣布參選。他明白，選民終於棄他而去，僅靠忽悠和謊言，人們已不再買帳。 

選前民調顯示，拜登兩年執政頗令人失望，從經濟不穩，通膨高漲，到治安、槍枝、毒品、醫保等諸多民生困擾，選民鬱悶不樂心中不滿。但相比拜登，選民對川普的危險性更是心存恐懼。族群仇恨、社會分裂、政治極化，若川普再得勢，美國最終「會被他帶下懸崖」。

從這一意義上說，此次選舉是對拜登的期中考，更是對川普的信任投票；而投票結果表明，選民要徹底翻過川普這一頁了。

讓政治回歸理性辯論，而非以個人權力為中心的情緒發泄；鼓勵官員以良好修養和人格尊嚴現身公眾面前，而非靠聳人聽聞的煽情和粗鄙的攻訐贏取掌聲；以誠實取代謊言，以團結取代撕裂；就政策層面言，以中庸、溫和與妥協，取代極端化、叫好但無法實行的空洞承諾。這是此次投票給兩黨發出的警訊。

年輕選民在此次選舉中十分踴躍，許多人第一次參加投票，這說明Z世代已開始發揮政治影響力。相較於長輩，他們更關心未來，而非糾纏過去，更看重就業、治安等日常民生事務，而非政黨理念或意識形態信條。

川普是輸家，美國自是贏家。拋棄川普和謊言，年輕人開始關心政治，讓我們再一次看到了美國的希望。

川普 拜登 投票

上一則

斥資千萬引進 薪資支付系統卻一團亂 舊金山學區進入緊急狀態

下一則

每周工作40小時 馬斯克下令推特員工回辦公室

延伸閱讀

拜登學貸免還計畫 聯邦法官裁定非法

拜登學貸免還計畫 聯邦法官裁定非法
拜登、習近平要見面了 美國家安全顧問：將向台灣通報拜習會結果

拜登、習近平要見面了 美國家安全顧問：將向台灣通報拜習會結果
盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論

盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論
若共和黨眾院過半 拜登：支援烏克蘭「持續不間斷」

若共和黨眾院過半 拜登：支援烏克蘭「持續不間斷」
紅潮未現 拜登：美國好日子、會拚連任

紅潮未現 拜登：美國好日子、會拚連任

熱門新聞

Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

2022-11-06 21:34
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

徐麗麗命案 兇嫌兒爆料：父親反社會、劈腿渣男

2022-11-03 02:20
經濟學家認為，儘管推特大規模裁員可能對舊金山經濟不利，但不至於產生立即的影響。（美聯社）

推特大裁員後 實體辦公盼助復甦 學者：金山將來未必悲觀

2022-11-05 14:02
臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

12家科技公司 今年共裁減數萬員工

2022-11-10 16:42

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因