此次期中選舉的最大輸家

金山人語

期中選舉投票 ，一些關鍵州的計票仍在進行中，但拜登 總統及民主黨已開始慶功了。

此次選舉，各方多預期共和黨將掀起一股「紅色巨浪」，獲壓倒性勝利，就像近年歷次期中選舉一樣，一舉奪回參眾兩院領導權。共和黨這樣想，到處為人站台、為兩年後重新出山暖身的川普 ，也這樣鼓吹，連民主黨以及總統拜登也都作好了迎接失敗的心理準備。

但結果出人意料，紅潮未現，只見漣漪。民主黨並未兵敗如山倒，沒有大輸，就是小贏，自然值得慶祝。

最新計票顯示，參院爭奪戰，可能需下月複選決定；眾院最終會變天，麥卡錫已準備接任眾議長了，但所獲席位低於預期，只能算慘贏。

這不是簡單數字遊戲，而具實質後果。一方面，拜登未來兩年施政阻力會增大，若最後失去參院，甚至將成跛鴨總統，但另方面，共和黨極端分子發誓選後調查拜登、展開罷免程序的企圖，也宣告破滅。

共和黨雖可重掌眾院，卻也是過去30年在野黨期中選舉最差勁的一次；民主黨和現任總統固然飽受批評，但仍交出一份數十年來執政黨期中考的最佳答卷。

兩黨各有斬獲，似乎很難用「誰輸誰贏」一言以蔽之，但確定無疑的是，川普是此次選舉的「最大輸家」。選後川普暴怒，向身邊每個人吼叫，並推遲宣布參選。他明白，選民終於棄他而去，僅靠忽悠和謊言，人們已不再買帳。

選前民調顯示，拜登兩年執政頗令人失望，從經濟不穩，通膨高漲，到治安、槍枝、毒品、醫保等諸多民生困擾，選民鬱悶不樂心中不滿。但相比拜登，選民對川普的危險性更是心存恐懼。族群仇恨、社會分裂、政治極化，若川普再得勢，美國最終「會被他帶下懸崖」。

從這一意義上說，此次選舉是對拜登的期中考，更是對川普的信任投票；而投票結果表明，選民要徹底翻過川普這一頁了。

讓政治回歸理性辯論，而非以個人權力為中心的情緒發泄；鼓勵官員以良好修養和人格尊嚴現身公眾面前，而非靠聳人聽聞的煽情和粗鄙的攻訐贏取掌聲；以誠實取代謊言，以團結取代撕裂；就政策層面言，以中庸、溫和與妥協，取代極端化、叫好但無法實行的空洞承諾。這是此次投票給兩黨發出的警訊。

年輕選民在此次選舉中十分踴躍，許多人第一次參加投票，這說明Z世代已開始發揮政治影響力。相較於長輩，他們更關心未來，而非糾纏過去，更看重就業、治安等日常民生事務，而非政黨理念或意識形態信條。

川普是輸家，美國自是贏家。拋棄川普和謊言，年輕人開始關心政治，讓我們再一次看到了美國的希望。