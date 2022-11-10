金山人語

講起裁員 ，想到多年前矽谷 一個朋友的真實故事。他從東岸搬來，一來就遇上房價瘋漲，彆很久才敢在好學區咬緊牙關買了70多萬的獨棟屋，貸款 壓力很大。房子得手後他說：「今後每月付完貸款，就只能兩手插在口袋裡看別人玩了。」

不幸一年後他就被公司裁了。中年被裁很恐怖，全家生活頓失依靠，又有房貸待繳。他非常憂鬱，跟我說：「今天到永和超市，轉彎時居然差點去撞上一輛警車！」可見得已擔心到精神不濟。等了幾個月，外州有一工作機會，雖不很理想，他已嚇得趕快接受，賣屋搬家。那急急賣掉的房子，如今已值300多萬美金了。

臉書母公司Meta宣布裁員1萬1000人，非常慘烈，尤甚於前數日Twitter裁掉一半的員工（據說是3700人）。優質大公司Salesforce也裁不少人，公司不願公布人數，只說「不到千人」。

去年此時，大家對美國經濟有諸多不祥之感，但有行動避險的人太少。很不幸，聯準會大漲息、通貨膨脹、股市慘跌的預告一一實現，哀鴻遍野，就只「高科技公司紛紛裁員」預言成真來得晚些，在年底有如替棺材打上最後一根釘。

朋友技術高強、學歷佳、做事認真，沒想到也中鏢了。他大概可拿半年的薪水：「先養傷再說吧。」數年前進入臉書時收到的RSU（受限股票單位，要做滿約定年數後才能變現）時股價200多，也曾漲到幾乎倍增，如今已跌到100元左右，等於腰斬。真的一場遊戲一場夢。

很多人的子女都在矽谷大公司工作，原以為是金飯碗。這些年，年輕人選讀大學科系已不想念辛苦的醫科或者法律了，反正只要會編碼，年薪20、30萬並不難，並不比醫師律師差。沒想到金飯碗也會褪色，公司都是要看財務報表的。馬斯克買下Twitter就大斧砍下，大家罵他無情，知道Twitter風光的背後原來日賠400萬美元，就也很難再罵下去。

朋友從灣區某市政府退休，他勸自己的孩子，私人公司裁員是必有的風險，或許35歲後可考慮到公部門做事，不但安穩，也有較好的退休福利。

經過Twitter和Meta這番折騰，寒蟬效應免不了。一位華裔工程師的公司上周宣布優退辦法，鼓勵年齡年資夠的人自動離職，條件不錯。他原想再做幾年熬到能拿社安金再退，聽到Meta大裁員，狡兔死，走狗烹，也就坦然選擇了離開。

鄰居日前買了二手小貨車。他在南灣風光一世的公司工作已十年，想到或許躺平的日子已不遠，打算載著孩子和單車多出去玩玩，多陪陪孩子。他說，就算裁員真的砍到他，大概也不會是世界末日，「我還有個家。」