金山人語

平權措施（Affirmative Action）是個歷久彌新的話題。平權措施是60年代美國民權運動的產物，這個詞於1961年首次在美國出現。許多加州 人記憶猶新的是，1996年，加州選民通過了加州209號提案，取消了在加州行之有年的平權措施。

最近，聯邦最高法院審理與哈佛大學 以及北卡州Chapel Hill大學有關的平權措施案，再次引發大眾對平權措施的關注。

美國大學在招生時實施平權措施，到底是怎麼回事？簡言之，就是60年代開始，聯邦政府規定，在大學招生、政府合約發包以及政府機關員工升職等方面，要照顧族裔比例較低的少數族裔的比例。

大學特別是名校招生時，如果實施平權措施以顧及某些少數族裔的比例，則華裔 學生的比例就會下降，反之華裔學生的比例就會上升。

當年加州通過209號提案，發起人及推動者是加大的非洲裔校董康納利（Ward Connerly）。加州的大學在招生時取消平權措施後，加大系統（UC）的華裔學生和白人學生比例增加，其他某些少數族裔學生的比例相應減少。

一些華裔為了增加自己子女到名校讀書的機會而反對平權措施，但並不是所有華裔都反對平權措施。哈佛大學華裔學生Benjamin Chang日前在「華盛頓郵報」發表文章，題目是：「我是一名哈佛大學的亞裔學生，反對平權措施並不代表我」。

這位同學說：「我為什麼支持平權措施呢？哈佛大學以及其他高等學府的教育使命，是為我們的社會培養下一代領導人。這個使命的完成，需要一個多元化的學生群體。多權化體現在各個層面，包括性別、意識形態，當然還有族裔。」

張同學認為，哈佛大學族裔多元化的學生群令他獲益匪淺。他說：聽室友談論他在密西西比州如何面對種族歧視，使我對非裔的經歷有了更深入的瞭解；深夜與同學談論各自的家鄉，也讓我改變了對中東局勢的看法；去年的反亞裔暴力浪潮中，我與朋友分享我作為亞裔，身在一個有時不歡迎我們的國家的看法。

平權措施的一位重要支持者是前柏克萊加大校長田長霖。田校長認為，美國社會是一個族裔非常多元的社會，如果因為取消平權措施，而無法使大學學生族裔多元化，對學生和社會都有害無益。

1996年11月加州選民通過209號提案後，田校長發起了柏克萊承諾（Berkeley Pledge）計畫，其主要工作是向社會籌錢，以爭取更多非洲裔和西語裔學生進入加大。

1997年，為抗議加州通過209號提案，田長霖辭去了擔任了七年的柏克萊加大校長的職務。