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物價重擊民生 選民無奈被宰

金山人語
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8日是投票日，選前民調和關鍵州選情顯示，國會參眾兩院可能雙雙落入共和黨手裡。統計網站「538」7日預測，共和黨84%可贏眾院，58%可贏參院。參院約有10個選區還有競爭，但其中的一半，選情還是傾向共和黨，民主黨有力競爭的只有少數，包括亞利桑納、賓州和喬治亞等。就算民主黨能在少數參院選區中擊敗對手，也難挽回參院整體落後的形勢。538預測，共和黨攻下參院48席至54席的機率高達80%。 

基本上，只要共和黨拿下眾院，未來兩年，已可全面阻擋拜登政府的立法工作，換言之，拜登政府已注定成為跛鴨政府。更令拜登難堪的是，控制了國會的共和黨，可能對他提出彈劾。 

在加州方面，深藍本色繼續，民主黨可能再度囊括所有選舉。紐森預計可大勝，聯邦參議員帕迪拉可順利連任，國會眾議員巴斯可當選洛城市長。 

加州最關心的議題應是：紐森連任後，會否參選總統。他已暗示，如果拜登不選，他就會考慮選。輿論認為，川普即將宣布參選，他參選可能造成共和黨內鬥，因為共和黨內不少人認為，川普堅持2020年大選舞弊，這種沒有事實根據的陰謀論，將會削弱共和黨2024年勝選的機會。共和黨內鬥，有助紐森參選。紐森已放眼2024，他6日對選民說：「不要悲觀，我們將可扭轉形勢。」 

灣區人也關心眾院議長裴洛西選後的去留。已82歲的裴洛西，在8日的投票中當可大勝，但未來兩年可能是她的最後一次任期。民主黨將失眾院，民主黨將變為少數黨，裴洛西可能引退，不再角逐眾院少數黨領袖，一代政治人物從此消失於政壇。 

回頭說拜登和民主黨的選情，敗選原因自是經濟和高物價。這次的投票日，正好是美國人擔憂經濟衰退崸峰之時。聯準會過去半年連續四次大幅升息，每次升0.75%，導致目前的聯邦基金利率升至3.75%，12月中估計再升0.75%，屆時利率高達4.25%。這是數十年來最高利率；連續大幅升息，將經濟推至衰退邊緣，大通和高盛兩大銀行的執行長都異口同聲說，明年上半年，美國經濟將陷入衰退。 

已持續了一年多的高物價，更是打垮拜登和執政黨的最後一根稻草。汽油價雖回落到4元以下，但食物價卻一直只漲不跌。10月底完成的最新聯邦人口普查局調查顯示，全美38%的家庭無力支付高物價；更沉重的是，78%的家庭擔憂未來半年無錢支付帳單。超過三分二的人對經濟和物價都憂心忡忡，拜登和執政黨想贏，根本不可能。

共和黨 拜登 民主黨

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