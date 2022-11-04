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當反貪腐成為政治秀

金山人語
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中國反貪，近年從未間斷。尤其過去十年，習總書記上任後雖加大打虎拍蠅力度，但道高一尺魔高一丈，大小貪官前仆後繼，打不盡拍不絕。

民主體制下，貪腐被視為「醜聞」，當事者接受懲罰外，相關機構也會檢討制度漏洞，沒有人會視反貪為「光榮」的事。但中國反貪卻被列為「政績」宣傳，抓貪官越多，政績就越大，民眾也會報以更多掌聲。

剛結束的20大，習總書記回顧十年政績時說，「我們開展了史無前例的，反腐敗鬥爭，以得罪千百人，不負14億的使命擔當，去疴治亂，打虎拍蠅獵狐多管齊下。」

數據也顯示 ，過去十年被抓貪官超過100萬，其中經媒體報導過的省部級高官就400多人，這恐不包括動輒私吞上千萬甚至上億的辦公室職員或鄉下村官。

「史無前例」反貪的確是重大成績，但這是否也意味著，中國官員的貪腐已達到「史無前例」的地步呢？

數年前，身在中國官場的朋友訪美，談起腐敗問題似也頗感無奈：「誰都想做清官，但清官難為啊！」

清官與貪官或贓官，在中國是個古老的話題。「老殘遊記」有云：「贓官可恨，人人知之，清官尤可恨，人多不知。蓋贓官自知有病，不敢公然為非，清官則自以為不要錢，何所不可。剛愎自用，小則殺人，大則誤國。」

不過，朋友所言「難為」，還不是指清官剛愎自用殺人誤國，而是「無法贏得周圍人信任」，你可能因清廉被拒於圈子之外，最終一事無成。

貪官「自知有病」，能「謙卑」與同事相處，不會被提防，大家有利共沾，你知我知心照不宣。良好的人際關係，有助做事，也易於升遷。

除此之外，在等級森嚴的官本位系統中，貪腐也是實用有效的官場潤滑劑。

貪官好使用，少有長官喜歡屬下一塵不染、剛直不阿的。有把柄落在人手裡，便不敢公然造次，必會指哪打哪，服服貼貼。長官本人若是貪官，自會容忍手下貪腐，沆瀣一氣。

在山頭林立、政爭殘酷的環境下，貪官的存在，也為在權力鬥爭中清除異己、安插親信提供了名正言順的便利。所以人們會看到，一個官員貪腐事實俱在，但抓或不抓、何時抓，都有謀算，背後是政治的考量。

反貪可排除政敵，更可贏取民心。民眾痛恨貪腐，每有貪官倒下，都會贏得一片叫好聲，藉此可強化政權合法性，匡正政府形象。而且，人們一次次為打倒貪官歡呼，但少有機會去追究產生貪官的制度原因。

威權政體下，反貪腐成了築固權力手段。貪腐，反腐，再貪腐，再反腐，無有止境。唯有從改革制度和健全法律入手，才能跳出這一惡性循環。

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