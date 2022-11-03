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金山人語／最熱門話題：何時回台灣？

金山人語

短短一天之內，就收到三通有關「回家」的訊息，都是朋友Line 過來的。

訊息一：早點回台北吧！即使小巷子裡都有好多好吃的東西，美金強勢，台灣一切都好便宜。

訊息二：已經回到木柵老宅，讓妳看看這裡的秋色，跟紐約的遍地金黃可完全不同。

訊息三：我正在洛杉磯機場等上飛機，機票好貴，豪華經濟艙就要2800美金，是我這輩子買過最貴的機票。

疫情彆了三年，就算種竹子都生根竄長了，何況是想回家的心。接近年底，而且回鄉不必再關在防疫旅館隔離，可說人心思動，更不少人有了行動。

機票漲價雖不令人意外，但回鄉代價之重，令人心驚。有位台灣鄉親要回家，機票都安排妥當了，卻在上機前確診，必須延後兩天飛，機票飆上4000美金，也只有咬牙認了。

今年年中，矽谷一位北京鄰居返鄉最豪氣，年紀大不想折騰而買了商務艙，花9000美金還只是單程，先到上海關隔離一陣子，再接飛北京的班機。回家要有一雙翅膀，一雙由美金織起來的翅膀。

口袋不豐也有省著錢的辦法。一位朋友想回台探親以及辦事，尋覓了幾天，決定先搭聯航回台灣，從舊金山起飛，單程600多美元不算貴，可以接受。回程他找到日航的一家子公司，從東京飛聖荷西只要300多美元。但他必須再買一張從台灣飛東京的單程機票，據說閘門一開大家都想出國，飛東京的機票早就漲了不少。

專家早在9月就提出警告，由於需求增加而機位根本就有限，不論美國國內或海外都要及早訂票，「今年會是五年來機票最貴的一年！ 」 真的沒錢，或許可選聖誕節當天上機，就在空中過聖誕節吧。

嬰兒潮一代如今自己也都老了，很多人在家鄉早已沒有雙親可探，常言道：「有父母的地方就是家鄉。」 現已改為仍有手足或長輩可探訪就是故鄉。一位矽谷熱心義工，平日就常到養老院替老人家做事，她這兩天也忙著訂機票，因為父母雖已都不在，家中另有兩位至親都在這一年內生病了，一位已送安養中心，一位住院兩個月，如今需要坐輪椅，過去因疫情不能回去，如今開放了，怎容再遲疑？

這陣子和鄉親的問候語已變了，不再問吃飯了沒？股市賠了多少，而是問「你何時回台灣？」 台灣明年春節從1月20日一路放假到1月29日，共達10天，想搭上春節假日和想避開春節假期的都各有人在，面對美國低迷的經濟和無日無之的股市壞消息，很多台僑如今的強心針是：終於可以回台灣了。

北京 聖誕節 疫情

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